Abramovich ha finanziato in segreto l’acquisto della squadra di calcio olandese Vitesse

L’oligarca russo Roman Abramovich avrebbe finanziato segretamente l’acquisizione del Vitesse, squadra di calcio della massima serie olandese, continuando a sostenerla economicamente negli anni in cui era proprietario anche del Chelsea. Almeno è questo che sembrano dimostrare informazioni finanziarie venute alla luce dai cosiddetti ‘Oligarch Files‘, documenti trapelati da MeritServus, un fornitore di servizi offshore con sede a Cipro.

I documenti, esaminati dal Guardian e dal Bureau of Investigative Journalism, sembrano rivelare per la prima volta che Abramovich avrebbe comprato il Vitesse per 117 milioni di euro. Finanziamenti segreti, spiega il giornale, che sarebbero passati attraverso una serie di entità registrate in opachi paradisi fiscali offshore.

Due indagini della Federcalcio olandese non riuscirono a far emergere con chiarezza alcun legame finanziario tra Abramovich ed il Vitesse Arnhem, concludendo che l’oligarca russo non avrebbe avuto alcuna influenza manageriale sulla squadra. E all’epoca sia il Vitesse con i suoi proprietari, sia il Chelsea con Abramovich avevano ripetutamente negato qualsiasi relazione.

Ma i primi sospetti sui collegamenti tra la squadra dell’Eredivisie e i ‘Blues’ erano circolati con insistenza quando nel 2010 la squadra venne comprata dall’ex-calciatore georgiano Merab Jordania. Quest’ultimo, nella conferenza stampa di presentazione, definì Abramovich un amico, ma negò qualsiasi suo coinvolgimento nella proprietà.

I sospetti si erano intensificati dal momento che il Chelsea utilizzava il Vitesse come una sorta di squadra satellite, in cui spedire i giocatori più giovani che avevano bisogno di fare esperienza.

Molti giocatori del Chelsea negli anni successivi furono mandati in prestito al Vitesse. Tra loro il serbo Nemanja Matic, oggi alla Roma, e l’attuale stella del Chelsea e dell’Inghilterra Mason Mount, che giocò con la maglia del Vitesse nella stagione 2017-18.

I documenti trapelati sembrano mostrare che Abramovich abbia finanziato il Vitesse con una serie di prestiti del valore di almeno 117 milioni di euro fino al 2015. Una cifra enorme per la squadra olandese, che nel 2014-15 fatturò complessivamente 14 milioni di euro.

Abramovich comprò il Chelsea nel 2003, versando due miliardi di sterline nel club per finanziare gli acquisti di stelle di livello mondiale. Ottenne grandi successi, inclusa per due volte la Champions League. L’oligarca è stato costretto a vendere la squadra di Londra l’anno scorso dopo essere stato oggetto di sanzioni in seguito all’invasione russa dell’Ucraina.