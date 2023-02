Valditara: “I professori vittime di violenze saranno difesi dall’Avvocatura di Stato”. La circolare

Il ministro dell’Istruzione e del merito Valditara si schiera senza se e senza ma dalla parte degli insegnanti. “Per tutelare la dignità di docenti e lavoratori della scuola, lo Stato garantirà loro una rappresentanza in sede civile e penale”. Una decisione contenuta in una circolare inviata oggi a tutte le scuole. I docenti e il personale scolastico vittime di violenza saranno difesi dall’Avvocatura dello Stato.

Violenza ai prof, la circolare di Valditara: Li difenderà l’avvocatura di Stato

I casi anche soltanto in questi ultimi tempi sono stati troppi e troppo gravi. All’insegnante presa a pallini con una pistola all’Itis Viola Marchesini di Rovigo si è aggiunto un professore di Modena, aggredito dai suoi studenti dopo un rimprovero a uno di loro: “Mi hanno messo le mani al collo e quasi soffocato”, ha detto l’insegnante. E’ aperta unu’inchiesta per fare luce sulla faccenda gravissima. E va detto che in questi casi solo tiepidamente i dirigenti scolastici hanno fatto fronte con i loro docenti. Per questo la circolare del ministro Valditara va nel verso della chiarezza. Dopo il recente, allarmante aumento degli episodi di violenza, di fronte a casi di questo tipo, richiederà all’Avvocatura generale dello Stato di rappresentare nei giudizi civili e penali i docenti e i lavoratori della scuola. La novità è messa nero su bianco nella circolare che oggi tutte le scuole hanno sul tavolo.

Troppi episodi di violenza, Valditara: “Sarò sempre dalla parte degli insegnanti aggrediti “

La decisione del Ministro Valditara, spiega una nota del Ministero, è motivata dall’esigenza di tutelare la dignità professionale e l’incolumità di docenti e personale: “Sarò sempre dalla parte degli insegnanti aggrediti. La nostra priorità è riportare responsabilità, serenità e rispetto nelle scuole”. Per queste ragioni, i dirigenti scolastici sono invitati a segnalare tempestivamente al competente Ufficio Scolastico Regionale episodi di violenza ai danni del personale scolastico all’interno delle scuole. L’Usr, valutata la segnalazione, la inoltrerà al Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale richiederà l’intervento dell’Avvocatura.

La prof sbertucciata dalla Littizzetto

Il ministro ha maturato tale decisione soprattutto dopo il rumore mediatico intorno alla professoressa Maria Cristina Finatti, presa di mira e impallinata con una pistola a pallini di gomma: mentre gli studenti la filmavano con il telefonino. “Mi hanno sparato pallini di gomma in classe, e sembrava fosse colpa mia. La preside mi ha tolto tre classi. Non ho avuto alcuna solidarietà da parte di colleghi e alunni, né scuse dai genitori”. Persino in tv la Littizzetto nel corso di “Che tempo che fa” l’ha sbertucciata dandole dell’insegnante incapace. Dopo lo sfogo della docente era arrivata la solidarietà del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: “Sarò sempre dalla parte degli insegnanti aggrediti. Riportiamo responsabilità, serenità e rispetto nelle scuole”. E la promessa è stata mantenuta.