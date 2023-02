Una settimana dedicata ogni anno alle discipline Stem: la proposta di legge di FdI

Una settimana dedicata alle discipline Stem, nella quale realizzare attività di formazione e orientamento per spingere la diffusione delle materie tecnico-scientifiche in Italia. È l’obiettivo della proposta di legge a prima firma Marta Schifone (Fdi) che è stata presentata oggi in una conferenza stampa alla Camera. La settimana individuata è quella tra il 5 e l’11 febbraio di ogni anno. Oltre alla prima firmataria Schifone, alla conferenza hanno preso parte Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura; Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera; Augusta Montaruli, sottosegretario all’Università e alla Ricerca; Tommaso Foti, presidente del gruppo di FdI alla Camera; Nausicaa Orlandi, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici; Daniela Pantosti, direttore di ricerca dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Che cosa sono le discipline Stem

Il termine STEM è un acronimo formato con l’iniziale inglese di quattro diverse discipline, Science, Technology, Engineering e Mathematics, ed è stato utilizzato per la prima volta nel 2001 nel corso di una conferenza della National Science Foundation proprio per indicare l’insieme delle materie scientifiche, di cui si auspicava una maggiore diffusione. Quando si parla di discipline STEM non si fa riferimento, dunque, banalmente, all’insieme delle materie scientifiche, ma una nuova filosofia educativa che si serve dell’educazione scientifica per fornire una soluzione ai problemi di una realtà che è sempre più complessa e in costante mutamento. È necessario un approccio interdisciplinare, in cui le abilità provenienti da discipline diverse (in questo caso, la scienza, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica) si contaminano e si fondono in nuove competenze.