Ue, Procaccini eletto copresidente di Ecr. “Siamo aperti a chi condivide la nostra idea di Europa”

Da oggi l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini è il nuovo copresidente del gruppo Ecr. Nel pomeriggio, durante una riunione, l’esponente del partito di Giorgia Meloni è stato eletto per guidare il gruppo insieme a Ryszard Legutko. In precedenza il ruolo è stato ricoperto da Raffaele Fitto, ministro per le Politiche europee, i fondi di coesione, il Sud e il Pnrr.

Ue, Nicola Procaccini è il nuovo copresidente dell’Ecr

“Ecr è aperto all’alleanza con chiunque condivide i principi fondativi dell’Ue. Principi che maggioranze troppo schiacciate a sinistra hanno via deformato”, ha detto Procaccini incontrando la stampa a Strasburgo. “Abbiamo l’ambizioso progetto di condividere anche con il Ppe una visione dell’Ue che sia maggiormente rappresentativa”. Sulla possibilità che una futura maggioranza al Parlamento europeo, nel 2024, possa discostarsi dall’asse attuale ha spiegato: “Sì, credo che proprio sul Green Deal sia possibile farlo. Proponendo un altro tipo di ecologia. Si tratta di una visione che pensiamo sia anche dei nostri concittadini. Perché non credo che nessuno di loro abbia mai votato per un cedimento di sovranità così totale come quello che si chiede oggi alle nazioni europee”.

“Siamo aperti a chiunque condivida la nostra idea di Europa”

E a chi gli chiede se possa valere lo stesso anche per il gruppo di Identità e Democrazia il neo eletto copresidente di Ecr ha spiegato che “con alcune parti come la Lega, siamo alleati già al governo. Noi puntiamo a una visione. A un progetto che difenda i valori fondativi dell’Unione europea. E che contrasti il progetto di un super-Stato europeo, che è il progetto della sinistra”.

Il ringraziamento a Fitto e al premier Meloni

L’europarlamentare di FdI si è detto quindi “orgoglioso e anche un po’ emozionato di ricoprire il ruolo di co-presidente di Ecr. “Lasciatemi omaggiare colui di cui prendo il posto, Raffaele Fitto. La sua è un’eredità difficile. Perché ha saputo costruire qui una credibilità attorno al progetto di Ecr di cui ovviamente mi avvantaggio. E che cercherò di portare avanti nel migliore dei modi”. E per finire ha ringraziato il premier e presidente di Ecr Giorgia Meloni: “In qualche modo c’è anche il suo benestare affinché io potessi ricoprire questo ruolo”.

Ex sindaco di Terracina ed europarlamentare dal 2019

Procaccini è stato eletto eurodeputato nel 2019 nella circoscrizione Italia Centrale, è stato sindaco di Terracina dal 2011 al 2015. E dal 2016 al 2019, responsabile del dipartimento Ambiente ed energia di Fratelli d’Italia e presidente della Delegazione Ue- Sud Asia del Parlamento europeo.