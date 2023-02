Ucraina, parte l’attacco russo. Pioggia di missili su Zaporizhzhia e Kharkiv. L’appello: restate nei rifugi

E’ partito il nuovo attacco russo in Ucraina con una pioggia di missili che ha colpito Zaporizhzhia e Kharkiv dopo che questa mattina era risuonata l’allerta aerea in tutta l’Ucraina, per il rischio di nuovi attacchi russi. Lo riferiscono le autorità di Kiev che chiedono agli abitanti di entrare nei rifugi per proteggersi. ”C’è una grande minaccia di un attacco missilistico. Voglio sottolineare ancora di non ignorare queste sirene di allarme aereo”, ha dichiarato Serhiy Popko, capo dell’amministrazione militare della città di Kiev.

La nuova ondata di attacchi missilistici russi sull’Ucraina ha preso di mira in particolare Zaporizhzhia: sulla città, dove si trova la centrale nucleare, sono caduti almeno 17 missili in un’ora, sostiene il sindaco di Zaporizhzhia, Anatolii Kurtiev.

I missili russi hanno colpito, in particolare, le infrastrutture energetiche del Paese.

Massici raid russi questa mattina hanno interessato anche Kharkiv: secondo quanto riferito da fonti ucraine, contro la regione sono stati lanciati, da Belgorod, decine di missili S-300. E sette persone sono rimaste ferite, due gravemente, secondo il bilancio provvisorio fornito su Telegram dal governatore della regione ucraina, Oleh Synyehubov.

La difesa antiaerea di Kiev ha abbattuto sette droni e sei missili lanciati dalle forze armate russe contro obiettivi in Ucraina.

I militari russi, sostengono le forze armate ucraine su Telegram, hanno lanciato un pesante attacco contro infrastrutture critiche usando sette droni del tipo Shahed, di produzione iraniana, un tipo di armamento definito loetering munition, partiti dall’est del Mare di Azov e sei missili da crociera Kalibr lanciati dal Mar Nero.

“L’aeronautica militare ucraina ha abbattuto cinque missili da crociera Kalibr e cinque droni Shahed-136/131“, si legge nella nota.

Esplosioni sono state udite a Kiev e nelle regioni limitrofe, riferiscono i media ucraini citando l’amministrazione comunale della Capitale spiegando che è stata attivata la difesa antiaerea per proteggere la città.

”Continuano gli attacchi missilistici” sulla capitale ucraina, scrive, su Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, che ha invitato gli abitanti della capitale a ”restare nei rifugi”. Klitschko ha poi postato una foto con i danni causati dall’attacco e spiegato che ”i detriti di un missile hanno danneggiato un’auto e il tetto di un’abitazione privata nel Distretto di Holosiivskyi“, a Kiev.

L’ultimo rapporto dell’intelligence britannica sostiene che ”le forze russe hanno ottenuto guadagni in due settori chiave” e che i miliziani del gruppo Wagner stanno avanzando a nord di Bakhmut, nel Donbass, mentre a sud dell’Ucraina i militari russi hanno compiuto progressi a ovest della città di Vuhledar.

Gli analisti dei Servizi segreti della Gran Bretagna sostengono che ”alla periferia settentrionale della città di Bakhmut, nel Donbass, le forze del Gruppo Wagner si sono spinte due-tre km più a ovest, controllando la campagna vicino alla strada principale M-03 che conduce alla città. Le forze russe dominano sempre più le zone settentrionali a Bakhmut”, afferma il ministro della Difesa di Londra.

“A sud, le unità russe hanno compiuto progressi lungo il confine occidentale della città di Vuhledar, dove hanno rilanciato le operazioni offensive alla fine di gennaio“, aggiunge il rapporto.