Salvini dedica la vittoria in Lombardia a chi dava per morta la Lega. Ma “si vince sempre insieme, mai da soli”

“Si vince sempre insieme, mai da soli”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, parlando a TeleLombardia e sottolineando l’ottimo clima con gli alleati “Giorgia e Silvio” e ringraziando “Attilio Fontana”. “Certo, mi spiace perché tanta gente non ha votato” aggiunge il leader della Lega. Ma un dato è certo: il risultato del centrodestra in Lombardia e nel Lazio rafforza una coalizione che in tanti hanno voluto dipingere come rissosa, disunita e con posizioni distanti.

“Ci sono 20 consiglieri eletti tra Lega, lista Fontana e il presidente: questo risultato è dedicato a tutti quelli che dicevano ‘la Lega è morta, è finita’. Allungano la vita, tutti quelli che, soprattutto a sinistra, non fanno i conti con il cittadino. Mi ricordo chi diceva ‘come si fa a votare Salvini? E’ un cretino’. Il popolo è sovrano”. “Ringraziamo chi è andato a votare – aggiunge Salvini – chi ha dato ancora fiducia ad Attilio Fontana, è stata una vittoria oltre ogni previsione, più di 20 punti di stacco, alla Lega grande risultato, primi in diverse province di Milano, ma anche nel Lazio come a Latina, Frosinone, Rieti avere percentuali del 15 e 20% è una bella soddisfazione”.

Per Salvini è stato un “bellissimo risultato in Lombardia con Fontana che supera il 54% e con la Lega che torna primo partito in diverse province, con risultati brillantissimi”. Oggi, ha annunciato Salvini, “sono negli uffici di Regione Lombardia a lavorare con Attilio. Oggi è un bel martedì e un bel San Valentino”. Salvini ha espresso inoltre “tanta soddisfazione” anche per il Lazio “dove la Lega per la prima volta nella storia è al governo della Regione”.