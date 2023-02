Ruby ter, assolto Silvio Berlusconi e tutti gli altri imputati perché il fatto non sussiste

Silvio Berlusconi è stato assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese Ruby ter. Lo hanno deciso i giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano dopo una camera di consiglio durata circa 2 ore.

La sentenza chiude un processo durato sei anni in cui la procura di Milano accusa il leader di Forza Italia di aver pagato – a partire dal novembre 2011 e fino al 2015 – circa 10 milioni di euro alle giovani ospiti di Arcore per essere reticenti o mentire durante i processi Ruby e Ruby bis sulle serate di villa San Martino. Un’accusa da cui l’ex premier si è sempre difeso parlando di “generosità” per ricompensare chi si è visto rovinare la vita da un’inchiesta giudiziaria presto esplosa sulla stampa.

Tutti assolti anche gli altri 29 imputati del processo milanese sul caso Ruby ter. Oltre a Silvio Berlusconi, le assoluzioni, sempre con la formula “perch il fatto non sussiste”, hanno riguardato tra gli altri Karima el Mahroug e le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore. “Ho fatto bene a credere nella giustizia”, questo il commento di Karima El Marough, nome d’arte di Ruby, dopo l’assoluzione.

Il procuratore aggiunto di Milano Tiziano Siciliano a sua volta afferma: “Non c’è amarezza, è il nostro sistema giudiziario, noi abbiamo lavorato con profonda convinzione e le prove dal nostro punto di vista conducevano assenza alcun dubbio a fatti di corruzione. Restiamo convinti delle false testimonianze e della corruzione”.

Tra le prime reazioni politiche quella di Matteo Salvini: “Felice per l’assoluzione di Silvio dopo anni di sofferenza, insulti e inutili polemiche”. Cui ha fatto seguito il commento della premier Giorgia Meloni: “L’assoluzione di Berlusconi è un’ottima notizia, che mette fine a una lunga vicenda giudiziaria che ha avuto anche importanti riflessi nella vita politica italiana. Rivolgo al presidente Berlusconi a nome mio e del governo un saluto affettuoso”.