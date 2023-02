Roma: raggirano una 90enne nel quartiere Monte Mario e le rubano gioielli e cassaforte

Sono entrati in casa di un’ultranovantenne, l’hanno raggirata e le hanno rubano i gioielli e un’intera cassaforte. La polizia ha arrestato un uomo e una ragazza in flagranza di reato, perché gravemente indiziati di furto aggravato in abitazione. È successo nel primo pomeriggio in una palazzina sulla collina di Monte Mario a Roma. La ragazza, con modi affabili e convincenti, ha convinto una ultranovantenne a far entrare lei e il suo complice in casa. Le diceva che dovevano fare dei controlli alla cassaforte e che questi “lavori” erano stati commissionati direttamente dalla figlia della vittima.

I due nell’abitazione di Monte Mario

In un primo momento, i due hanno approfittato della ricevuta ospitalità per sottrarre vari preziosi e monili dall’abitazione. Poi, carpita ormai la fiducia dell’anziana, i due hanno avvolto l’armadio/cassaforte con una coperta. E hanno iniziato, con fatica, a portarla verso la loro auto. La scena non è però sfuggita a una cittadina che ha dato l’allarme.

La cassaforte abbandonata in giardino

I due, ormai scoperti, hanno abbandonato la cassaforte in giardino e sono fuggiti in auto verso il centro città.