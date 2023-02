Richard Gere ricoverato per una polmonite: a rischio la testimonianza al processo Open Arms?

Richard Gere è stato ricoverato per polmonite mentre si trova in vacanza con la famiglia in Messico. Lo riferisce il sito di gossip Tmz secondo cui la star di Hollywood si sarebbe ammalato durante una vacanza. Gere, che ha 73 anni, era in vacanza con la sua famiglia per festeggiare il compleanno della moglie, Alejandra Silva, pubblicista e attivista politica spagnola, che ha compiuto 40 anni giovedì 16 febbraio scorso.

La star di Pretty Woman e di altri film di successo è diventato negli ultimi anni protagonista della vita politica e giudiziaria italiana. L’attore americano è stato infatti chiamato dalla pubblica accusa a testimoniare nel processo Open Arms a Palermo. Matteo Salvini, ex ministro dell’Interno deve rispondere di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. Secondo l’accusa, il leader della Lega ad agosto 2019 avrebbe illegittimamente negato alla Ong Open Arms di approdare a Lampedusa con 147 profughi salvati in mare