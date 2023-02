Regione Lazio, Francesco Rocca “paga pegno” a un Giorno da Pecora: pizzetto tagliato in diretta (video)

In fondo, era a suo modo una promessa elettorale anche quella. E Francesco Rocca l’ha mantenuta senza tentennamenti: il neoeletto presidente della Regione Lazio si è fatto tagliare il pizzetto in diretta nel corso della puntata di oggi di Un giorno da pecora su Rai Radio 1, così come aveva detto che avrebbe fatto in caso di vittoria. «Da 27 anni ho il pizzetto, nessuno mi ha mai chiesto di tagliarlo, siete i primi», ha spiegato il governatore del Lazio, sottolineando che «abbiamo preso un impegno, non rinuncio».

Francesco Rocca si fa tagliare il pizzetto in diretta a “Un giorno da pecora”

Così avanti con mantellina e rasoio e, quando a lavoro ultimato Geppi Cucciari e Giorgio Lauro gli hanno chiesto come si sentisse così sbarbato, Francesco Rocca ha risposto: «Mi sento più giovane». Quanto al suo insediamento il governatore ha spiegato che dovrebbe avvenire «tra sette-dieci giorni al massimo da oggi». «Dovrebbe essere prima di marzo, il 28 febbraio», ha proseguito Rocca, chiarendo che «sto aspettando la Corte d’Appello che sta facendo la verifica».

L’insediamento previsto entro fine febbraio. Meloni? «La vedrò in settimana»

«Giorgia Meloni mi ha chiamato per complimentarsi, era febbricitante in quei giorni perché aveva l’influenza, abbiamo fatto una breve chiacchierata ma ci vediamo in settimana», ha poi aggiunto Rocca, confermando quanto già anticipato nella lunga intervista in esclusiva concessa oggi al Secolo d’Italia.