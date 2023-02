Prime proiezioni, tonfo del centrosinistra. FdI primo partito nel Lazio (31,5%) e in Lombardia (22,8%)

Per il centrodestra a trazione Fratelli d’Italia si preannuncia una vittoria clamorosa. Dopo gli exit-poll più che incoraggianti nel Lazio le prime proiezioni incoronano il candidato Francesco Rocca ampliamente oltre il 50%. Le proiezioni delle 16,20 di Swg per la 7, con una copertura dell’11%, fotografano l’ex direttore della Croce Rossa italiana e internazionale al 53,7%. Seguono Alessio D’Amato del Pd al 32%, terza la portabandiera grillina Donatella Bianchi che si ferma all’11,8%.

Lazio, Rocca al 53,5%, Fratelli d’Italia vola al 31,5

Se i dati venissero confermati per il centrosinistra si tratta di un tonfo epocale. Neppure uniti il Partito democratico e i 5Stelle avrebbero avuto chance di vittoria sul candidato di FdI, Lega e Forza Italia. Sommando i due non si arriva alla maggioranza del centrodestra. Quanto ai voti di lista il partito di Giorgia Meloni è in pole position con il 31,5% dei voti, 6 punti in più rispetto alle politiche si settembre. Il Pd si ferma al 19,7, Forza Italia è al 10,4%, Lega e 5Stelle al 9%.

Lombardia, il partito di Meloni è primo al 22,8%

Anche in Lombardia per l’opposizione è una Caporetto. Male Majorino (tra il 31 e il 33 per cento), malissimo il terzo polo con Letizia Moratti (6,9%) che, stando alle prime proiezioni, è fuori dal consiglio regionale. Al di sotto del 5% il partito di Giuseppe Conte. Quanto ai voti di lista anche il Lombardia Fratelli d’Italia si attesta come primo partito. In base alla seconda proiezione di Swg per il Tg La7, con una copertura del campione del 13%, FdI è il primo partito con il 22,8%, seguito dal Pd con il 21,3%. La Lega è al 15,4%, Fi è al 7,4% e il M5s è al 4,8%.