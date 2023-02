Papa Francesco: «Triste vedere la Chiesa come il Parlamento, con progressisti e conservatori»

«Nella Chiesa tutto va conformato alle esigenze dell’annuncio del Vangelo; non alle opinioni dei conservatori o dei progressisti, ma al fatto che Gesù raggiunga la vita della gente». Lo ha sottolineato Papa Francesco nel corso dell’udienza generale in Aula Paolo VI. «Perciò – ha ricordato -ogni scelta, uso, struttura e tradizione sono da valutare nella misura in cui favoriscono l’annuncio di Cristo».

Papa Francesco: la Chiesa non è un clan

«Quando si trovano divisioni ideologiche nella Chiesa, dove c’è lo Spirito Santo? Il Vangelo non è una ideologia, né di destra, né di sinistra, né di centro. Non è un clan», ha detto il Pontefice parlando a braccio. «Triste vedere la Chiesa come un Parlamento. La Chiesa è una comunità di uomini e donne mosse dallo Spirito Santo, non dalle proprie ragioni. Senza lo Spirito, tutto resta senz’anima. La Chiesa, se non lo prega e non lo invoca, si chiude in sé stessa, in dibattiti sterili ed estenuanti, in polarizzazioni logoranti, mentre la fiamma della missione si spegne».

«Invochiamo lo Spirito Santo»

«Lo Spirito, invece, ci fa uscire, ci spinge ad annunciare la fede per confermarci nella fede, ad andare in missione per ritrovare chi siamo.