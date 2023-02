Milano, lite tra condomini finisce con un accoltellamento. La vittima è un marocchino

Milano, al culmine di una lite condominiale accoltella il vicino di casa. Per questo nella notte un uomo è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. I militari della Radiomobile sono intervenuti nel condominio, che si trova in via Romilli, nel quartiere Corvetto, dopo la segnalazione di una violenta lite nelle scale dello stabile. Arrivati sul posto, nell’androne del piano terra, hanno trovato la vittima, un marocchino incensurato di 32 anni, regolare sul territorio. L’uomo era disteso a terra con una vistosa ferita da arma da taglio all’addome.

Gli immediati accertamenti dei carabinieri hanno portato a identificare l’aggressore: un condomino di nazionalità filippina, di 44 anni, incensurato, che – secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe accoltellato il marocchino al culmine di una lite, legata a questioni condominiali. Il filippino, quindi, è stato arrestato e sarà tradotto a San Vittore una volta dimesso dal Policlinico dove è stato portato per una lieve ferita lacerocontusa riportata nella lite.

La vittima, invece, è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale Humanitas di Rozzano dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per una ferita penetrante all’addome. Lo fanno sapere i carabinieri, precisando che il 32enne non è in pericolo di vita.

Di recente il Codacons ha stilato una classifica dei motivi che in prevalenza scatenano liti condominiali, che non tutte sfociano per fortuna in accoltellamenti. Al primo posto troviamo gli odori che provengono dalle cucine, al secondo i rumori molesti e al terzo gli animali domestici.