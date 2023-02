Massimo Troisi avrebbe oggi 70 anni: 5 video mitici per ricordarlo, dall’agendina di Minà al “minollo”

Massimo Troisi avrebbe compiuto oggi, 19 febbraio, settant’anni. L’artista napoletano era nato il 19 febbraio del 1953 a San Giorgio a Cremano (Napoli), morto a Ostia (Roma) a soli 41 anni nel 1994, come conseguenza di un problema cardiaco che lo aveva accompagnato per tutta la vita. Appena 12 ore prima di morire aveva finito di girare “Il Postino“.

Per celebrare il compleanno dell’attore napoletano Raiplay ospita un documentario speciale e una sezione apposita. Per ricordare l’attore morto prematuramente, condividiamo cinque pezzi “mitici”, rimasti nella memoria dei telespettatori italiani. Un’intervista fuori dagli schemi con Gianni Minà, una con Pippo Baudo, un pezzo tratto da uno sketch della Smorfia, l’intervento in una trasmissione di Renzo Arbore Indietro tutta e l’intervista prima del Festival di Sanremo, a cui non parteciperà più perché censurato.

Massimo Troisi su “L’agendina di Minà”

L’arca di Noè con la Smorfia

Massimo Troisi che sognava di essere il figlio di Andreotti

Troisi annuncia la rinuncia al Festival di Sanremo

Il Festival del 1981 viene ricordato anche per la rinuncia ad apparire in video in extremis di Massimo Troisi che si rifiutò di tagliare alcune parti del suo monologo come chiesto dai funzionari Rai. Nel pomeriggio della finale i testi che Troisi ha preparato per il suo intervento vengono letti dagli organizzatori; l’attore dovrebbe scherzare su argomenti intoccabili, tra cui l’Annunciazione e il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, in visita ai terremotati dell’Irpinia, Ma soprattutto Troisi manifesta l’intenzione di voler improvvisare: “Prenderò di mira i soliti bersagli, il potere verso il quale noi meridionali tremiamo. Comunque deciderò quando sarò in onda”.

La Rai propone all’attore napoletano di tagliare le parti scabrose, di consegnare tutto l’intervento scritto. Troisi non scende a compromessi e salta tutto. Non verrà mai più a Sanremo.

Troisi a Indietro tutta si convince di essere Rossano Brazzi