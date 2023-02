La denuncia: “Oltre 14mila bambini ucraini deportati in Russia”. Vendetta per i 200mila soldati russi uccisi

Si terrà oggi il summit Ue-Ucraina, in vista del quale il Consiglio Ue ha adottato aiuti che verranno finanziati tramite lo strumento europeo per la pace (Epf). L’obiettivo è dare ulteriore assistenza militare alle forze armate dell’Ucraina. Si tratta di un settimo pacchetto del valore di 500 milioni di euro e di una nuova misura di assistenza da 45 milioni di euro a sostegno degli sforzi di formazione della missione di assistenza militare dell’Unione Europea (EuMam Ukraine).

La denuncia dell’Ocse sui bambini ucraini deportati

“Più di 14.000 bambini sono stati trasferiti con la forza dai territori ucraini conquistati alla Federazione Russa”. Lo ha affermato Michael Carpenter, rappresentante permanente degli Stati Uniti presso l’Osce. In una riunione del Consiglio permanente dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, il diplomatico americano ha aggiunto che “le autorità della Federazione Russa cercano di eliminare tutte le manifestazioni dell’identità nazionale ucraina e trasformare tutti gli ucraini in fedeli sudditi dell’impero russo”.

Carpenter ha inoltre sottolineato che gli Stati Uniti continueranno a cooperare con i partner internazionali e l’Ucraina per assicurare alla giustizia coloro che hanno commesso crimini sul territorio ucraino.

Il tragico bilancio dei soldati russi già uccisi

“Il numero di soldati russi uccisi e feriti in Ucraina si avvicina a 200.000”. Lo scrive il New York Times, commentando che il dato rappresenta “un chiaro simbolo di quanto sia andata male l’invasione del presidente Vladimir Putin”. Il quotidiano americano avverte che “le vittime sono notoriamente difficili da conteggiare, in particolare perché si ritiene che Mosca sottostimi regolarmente i suoi morti e feriti di guerra, affermando che il numero delle vittime dei combattimenti dentro e intorno alla città ucraina orientale di Bakhmut e alla città di Soledar è stato gonfiato”.