Inchiesta Caronte a Foggia: 13 arresti dei carabinieri per lo sfruttamento dei migranti in agricoltura

Sfruttavano i migranti come schiavi nei campi: 13 arresti dei carabinieri. Stamane i carabinieri della Compagnia di Manfredonia, in provincia di Foggia, e del Comando per la tutela del lavoro – Nil del capoluogo dauno, hanno eseguito a Manfredonia, Zapponeta, Matera e nella provincia Monza-Brianza, un’ordinanza cautelare personale a carico di 13 persone (2 in carcere, 5 arresti domiciliari, 2 divieti di dimora e 4 misure interdittive) per intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

Si tratta di una inchiesta sul fenomeno del cosiddetto ‘caporalato’ in agricoltura. Contestualmente, in esecuzione della stessa ordinanza, il gip del tribunale di Foggia ha disposto il sequestro preventivo, comprensivo delle relative sedi operative, dei beni mobili registrati e degli immobili e l’assoggettamento al controllo giudiziario, di due aziende agricole (il cui fatturato annuo raggiunge circa i 10 milioni di euro), riconducibili ad alcune delle persone colpite dalla misura cautelare. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Foggia.