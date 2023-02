Il caso Cospito sui social: il 90% degli utenti contrario alla visita in carcere dei parlamentari dem

Il caso Cospito e le polemiche politiche di questi giorni, seguite alla visita in carcere all’esponente anarchico da parte di alcuni parlamentari Pd e all’intervento alla Camera di Giovanni Donzelli, hanno infiammato il dibattito in rete. È quanto emerge da una ricerca di SocialCom che, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato le conversazioni in rete degli ultimi giorni riguardo la vicenda.

La visita in carcere dei parlamentari Pd registra un sentiment prevalentemente negativo (90,68%). Tra gli utenti, che si esprimono in maniera molto compatta contro il mondo anarchico e le azioni violente di questi ultimi giorni (sentiment negativo: 82,7%), sembrano prevalere le istanze di chi vuole il carcere duro per terroristi e mafiosi, rispetto a quelle legate agli aspetti umanitari.

Le discussioni sul tema provengono soprattutto dai commenti ai numerosi articoli rilanciati sui social dai principali quotidiani, dove un importante flusso di pubblicazioni sta coinvolgendo le tifoserie social dei rispettivi schieramenti politici – rileva Socialcom – Il volume complessivo delle conversazioni in rete risulta comunque essere inferiore ai temi mainstream di cui discutono gli italiani sui social, come ad esempio il Festival di Sanremo. Le pubblicazioni sulla kermesse canora nello stesso periodo hanno prodotto oltre 1,1 milioni di interazioni, il doppio rispetto a quello prodotte dalla vicenda Cospito.

L’analisi qualitativa delle conversazioni ha mostrato dunque un’evidente polarizzazione delle discussioni in cui gli utenti si identificano con gli schieramenti di provenienza, esprimendo un sentiment negativo nei confronti degli avversari. Ad esempio, il sentiment nei confronti di Donzelli è negativo al 67%, mentre quello verso il Pd è negativo al 72%. A riprova di ciò, è stata eseguita un’analisi qualitativo-quantitativa del post di Giovanni Donzelli su Facebook, che ha generato 4,9K like e oltre 3,4K commenti.

Tra questi ad esempio l’85% condivide le dichiarazioni parlamentare, mentre il 75% accusa la sinistra di incoerenza alle posizioni sulla giustizia. Lo stesso trend si osserva anche sul post Facebook di Andrea Orlando, dove il parlamentare rilancia il proprio intervento in Aula. La pubblicazione ha generato 715 like e 151 commenti.