Giovane straniero danneggia le auto in sosta, minaccia alcuni ragazzi e prende a pugni un agente

Il Questore della provincia di Palermo, Leopoldo Laricchia, ha emesso un Daspo “Willy” e un avviso orale, nei confronti di un giovane straniero, accusato di gravi disordini nei pressi di alcuni esercizi commerciali di provincia. I fatti da cui scaturiscono i provvedimenti questorili risalgono allo scorso 24 novembre, quando, senza alcun apparente motivo, il giovane si era reso protagonista, oltre che del danneggiamento di alcune auto in sosta, di comportamenti minacciosi nei confronti di un gruppo di ragazzi presenti nei pressi di alcuni esercizi commerciali del centro di Termini Imerese.

Nella circostanza, ad intervenire in difesa dei ragazzi era stato un poliziotto libero dal servizio, il quale, dopo essersi qualificato e nel tentativo di calmare l’esagitato ed evitare che la situazione degenerasse con conseguenze più gravi, veniva raggiunto da un violento pugno al volto che lo faceva rovinare a terra. Lo straniero, allontanatosi subito dopo l’aggressione, veniva raggiunto, bloccato e arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali da una volante del Commissariato di Termini Imerese. (ITALPRESS)