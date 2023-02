Fratelli d’Italia: nel 2022 superate le 200mila tessere, un aumento di oltre il 40% in un anno

Non ci sono solo i sondaggi a provare la continua crescita di consenso per Fratelli d’Italia. Tanti sono gli italiani che hanno voglia di collaborare, di partecipare, di entrare nella comunità politica della destra, di affermare la loro vicinanza alla politica del partito. C’è un termometro che misura questa tendenza ed è quello del tesseramento. I dati lo dimostrano. Sono state infatti oltre duencentomila – per la precisione 204.128 – le adesioni a Fratelli d’Italia nel 2022. Nel tesseramento il partito registra così un aumento di oltre il 40 per cento rispetto all’anno precedente, quando si erano registrate 141.533 adesioni. Lo comunica FdI in una nota. Si tratta di una crescita progressiva «che vede Fratelli d’Italia aver più che quadruplicato i numeri rispetto al 2019. Le cifre che emergono dal consuntivo arrivano in concomitanza con l’apertura della campagna del 2023, intitolata “L’Italia s’è desta”, che prende in via proprio in questi giorni».

Ecco alcuni passaggi importanti di Giorgia Meloni e di FdI, dalle parole della premier ai sondaggi e alla vittoria elettorale

immagini tratte dalla pagina Facebook di FdI e video tratto da YouTube