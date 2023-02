Fondi Ue, De Luca insulti e fake news contro il governo Meloni: farabutti. FdI: non sa di cosa parla

Un attacco frontale scomposto al governo Meloni quello del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Che nel corso di una diretta Facebook sui fondi europei, insulta pesantemente il Centrodestra – “Sono dei farabutti”, si permette di dire – e accusa l’esecutivo di aver messo in atto “un’operazione di vera e propria delinquenza politica”.

“L’espressione è voluta”, rivendica De Luca sostenendo che “il governo italiano, utilizzando il ministro Fitto che sta tradendo il Sud, sta cercando in maniera ormai esplicita di togliere le risorse destinate al Sud per destinarle ad altri obiettivi nazionali. E’ una vergogna, un’operazione di delinquenza politica. Chi persegue questi obiettivi non ha diritto di pronunciare la parola ‘nazione‘, perché sta tradendo ogni spirito di patria e ogni senso di nazione, sta tradendo il Sud”.

De Luca dice di riferirsi, in particolare “a decine di miliardi di euro di fondi Fsc, il cui riparto è stato deciso da più di 6-7 mesi, ma il Governo – sostiene – non riunisce il Cipes che deve formalizzare il riparto per trasferire le risorse. E’ una vergogna e un atto di delinquenza politica. La Regione Campania dovrebbe ricevere 5,6 miliardi di euro. Fanno finta di preoccuparsi per i tempi di spesa dei fondi europei e contemporaneamente perdono mesi nel tentativo di derubare il Sud delle poche risorse che ha a disposizione”.

“Stanno poi cercando di rubare i fondi della programmazione parallela che erano previsti nell’accordo di partenariato firmato con l’Unione Europea, un altro atto di delinquenza politica – attacca ancora De Luca. – Non solo non utilizziamo i fondi europei come risorse aggiuntive per recuperare il divario Nord-Sud, ma ci stanno togliendo anche quello che era già destinato al Sud. Viene fatta una campagna di disinformazione vergognosa, sono dei farabutti”.

A De Luca replica l’eurodeputato Denis Nesci, coordinatore del Gruppo Ecr in Commissione REGI: “De Luca non sa di cosa parla, o forse tenta di mascherare il fallimento della programmazione 2014 – 2020 della regione Campania. Il governo Meloni sta lavorando per ricucire il gap tra nord e sud”.

“Il presidente De Luca stia tranquillo, dal governo Meloni nessuno scippo delle risorse al Sud – sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia – ma anzi si sta lavorando affinché queste risorse possano rappresentare un vero valore aggiunto ed essere realmente efficaci a creare le condizioni di crescita e sviluppo e per colmare quel divario tra nord e sud che negli ultimi anni è tornato a crescere“.

“Forse senza inveire senza adeguata contezza contro questo esecutivo che in pochi mesi sta provando a rimediare ai disastri del passato, e senza privare di risorse il mezzogiorno, come fatto in passato da precedenti governi sostenuti dal Pd, il presidente De Luca dovrebbe tener conto dei risultati negativi del suo mandato che purtroppo vedono la Campania tra le peggiori regioni a livello europeo sia secondo diversi dati macroeconomici, sia per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse 2014 – 2020. Infatti a fronte dei 9 mld a disposizione tra risorse europee e quelle nazionali, la Campania ha speso poco più di 3,8 mld pari a poco più del 42%”.

“Forse prima di giudicare l’operato altrui De Luca farebbe bene a spiegare ai cittadini campani perché in questi anni non è stato in grado di spendere le risorse a disposizione“, conclude Nesci.