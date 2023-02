È morto l’attore Sergio Solli, scoperto da De Filippo: se ne va un pezzo di storia napoletana

L’attore napoletano Sergio Solli, scoperto come interprete da Eduardo De Filippo, con cui ha recitato in varie commedie per poi intraprendere un’intensa carriera cinematografica, è morto a Napoli all’età di 78 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato su Facebook da Bruno Garofalo, scenografo di De Filippo: «Notizia triste per me e per chi lo conosceva. Se n’è andato un altro pezzo di storia napoletana, un amico delle origini, non mi viene voglia di dire altro: Sergio Solli».

Sergio Solli, l’esordio con Eduardo De Filippo

Nato nei Quartieri spagnoli di Napoli il 19 novembre 1944, sin da ragazzo Sergio Solli ha lavorato nel negozio di famiglia a San Pasquale a Chiaia, facendo il parrucchiere con il padre Osvaldo. Fin da adolescente si era appassionato al teatro, facendo parte di una compagnia teatrale. A 26 anni, complice proprio lo scenografo Garofalo, fece un’audizione con Eduardo De Filippo, che lo fece esordì sul palcoscenico accanto a sé al Teatro della Pergola a Firenze nel 1971. Da allora Solli recitò in molte commedie di De Filippo, tra le quali: “De Pretore Vincenzo” (1976), “Gli esami non finiscono mai” (1976), “Natale in casa Cupiello” (1977), “Le voci di dentro” (1978), “Gennareniello” (1978), “Il sindaco del rione Sanità” (1979), “Quei figuri di tanti anni fa” (1978), “Il contratto” (1981).

Le intrepretazioni per il grande schermo

Con la scomparsa di De Filippo, Solli dagli anni Ottanta ha interpretato numerosi film e diverse serie televisive. Sul grande schermo Solli esordì con “No grazie, il caffè mi rende nervoso” (1982), film diretto da Lodovico Gasparini e interpretato da Massimo Troisi e Lello Arena. Dopo una parte in “Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada” (1983) di Lina Wertmüller, Luciano De Crescenzo lo volle accanto a sé in “Così Parlò Bellavista” (1984) e “Il mistero di Bellavista” (1985), che poi lo diresse di nuovo in “32 dicembre” (1988) e “Croce e delizia” (1995). La sua filmografia comprende “Morte di un matematico napoletano” (1992) di Mario Martone, “Io speriamo che me la cavo” (1992) di Lina Wertmüller (1992), “Il postino” (1994) di Michael Radford, “Romanzo di una strage” (2011) di Marco Tullio Giordana fino a “Le verità” (2017) di Giuseppe Alessio Nuzzo.

Sergio Solli in tv

Molte le apparizioni di Solli in tv: ha recitato nelle miniserie “Anni ’50” (1998) e “Anni ’60” (1999) ed in episodi di “Distretto di Polizia”, “Elisa di Rivombrosa”, “La Squadra 7” ed è apparso a più riprese bella soap “Un posto al sole d’estate”. Le sue più recenti apparizioni in tv sono state in “Il clan dei camorristi” (2013), “Le mani dentro la città” (2014), “Il bosco” (2015) e “Romanzo siciliano” (2016).