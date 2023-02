E’ morto a Roma Maurizio Costanzo, maestro del “talk show”. Meloni: “Icona del giornalismo”

E’ morto questa mattina a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore e sceneggiatore: aveva 84 anni. Ignote, al momento, le cause della morte, che pare sia arrivata all’improvviso, forse nella sua abitazione, ma al momento l’ufficio stampa del giornalista non ha aggiunto altri dettagli.

La morte di Maurizio Costanzo e il cordoglio della Meloni

“Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio”, è il ricordo del premier Gorgia Meloni su Twitter.

Il dolore di Pippo Baudo

“Non lo sapevo e sono senza parole, è una notizia dolorosissima. E’ stato importantissimo. Ha inventato un nuovo modo di fare televisione, ha scoperto tanti personaggi, è stato un uomo tuttofare. E’ un uomo che ha vissuto anche pericolosamente, ha subito diversi attentati…un uomo completo”. Con profonda commozione Pippo Baudo commenta così con l‘Adnkronos, a caldo, la notizia della scomparsa del giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, venuto a mancare all’età di 84 anni.

Il profilo e la carriera del giornalista

Giornalista e autore, negli anni Settanta è ideatore e conduttore di quello che viene generalmente considerato il primo talk show della nostra televisione: Bontà loro (1976). Padre di tutti i talk show, verrà superato in notorietà e importanza dal Maurizio Costanzo Show (1982, Canale 5 e Rete 4). Con oltre 4000 puntate all’attivo, il programma ha ospitato una quantità infinita di ospiti più o meno famosi, molti dei quali lanciati da Costanzo stesso. Costanzo è stato anche autore di testi musicali e di sceneggiature per alcuni film. Esempi di prestigio sono gli horror di Pupi Avati (valga per tutti La casa dalle finestre che ridono) e Una giornata particolare, classico di Ettore Scola interpretato da Marcello Mastroianni e Sophia Loren.

Maurizio Costanzo nasce a Roma il 28 agosto 1938. Il suo primo matrimonio è con la fotoreporter Lori Sammartino. Divorziato, nel 1973 e fino al 1984 è sposato con la giornalista Flaminia Morandi , dalla quale ha due figli: Camilla (1973, oggi sceneggiatrice) e Saverio (1977, regista). Nel giugno del 1989 sposa Marta Flavi. La storia è sfortunata: l’anno successivo si lasciano e nel 1994 divorziano. Nello stesso 1989 conosce a Venezia Maria De Filippi, organizzatrice di un convegno al quale partecipa. Tra i due è quasi subito amore e il 28 agosto 1994 si sposano con rito civile presso il Comune di Roma.