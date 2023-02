Cinghiali rincorsi coi fucili per le vie di Roma: la denuncia della Lav e il video dei tre cacciatori metropolitani

L’emergenza cinghiali anche a Roma porta strascichi sorprendenti. Come emerge da questo video divenuto rapidamente virale, alcuni cittadini esasperati hanno fatto ricorso a rimedi non consentiti in città. Come si vede dalla registrazione di un intervento fuori programma su via della Bufalotta.

Il video girato dalla Lav sulla caccia ai cinghiali

In un video, girato dalla Lav, si vede una donna che chiede il tesserino a un uomo con un fucile e una torcia. Lui tentenna, poi dice: “Adesso glieli faccio vedere”. A quel punto il video si interrompe. La Lav ipotizza una caccia illegale.

“Il far west venatorio è arrivato a Roma”. Secondo una nota della Lav, ieri sera in via Vincenzo Marmorale, zona Bufalotta, alcuni cittadini si siano trovati “faccia a faccia con tre cacciatori che, armati di tutto punto, erano intenti a stanare alcuni cinghiali. Incuranti del rischio a cui esponevano le persone, hanno sparato piu’ volte a pochi metri dalle case e dalle strade”. “Un atto di intollerabile violenza verso animali e cittadini – commenta Massimo Vitturi, responsabile Lav, Animali Selvatici – esercitato al di fuori dell’area dichiarata infetta per la peste suina africana, ancor prima che abbia trovato applicazione l’emendamento ‘caccia selvaggia’ che consente la caccia anche nelle aree protette e in citta’, ma che ha gia’ contribuito a creare un clima di deregulation venatoria”.

Considerato che la stagione di caccia al cinghiale e’ chiusa da ormai un mese, la Lav ritiene “molto probabile” che quello di ieri rappresenti “un atto di caccia illegale” e chiede ai carabinieri di “indagare ed eventualmente sanzionare i responsabili

Lollobrigida: “Stiamo ragionando su una pianificazione”

“I cinghiali sono un problema che abbiamo affrontato già nella legge di stabilità come primo intervento. Ci basiamo su dati scientifici”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine di un evento Coldiretti in corso a Roma. “Il proliferare eccessivo di alcune specie mette in discussione il loro crescere sani ma anche altre specie – afferma -. In questo caso la crescita senza controllo di ungulati sta mettendo in discussione il sistema produttivo. La prima cosa che abbiamo fatto è stata ragionare di una pianificazione, il nostro governo non si gira dall’altra parte”.