Caccia F16 Usa abbatte un “oggetto volante non identificato” sul Michigan: aveva viaggiato vicino a siti militari

Utilizzando un missile aria aria AIM 9x, un jet da combattimento F16 dell’esercito statunitense ha abbattuto domenica quello che è stato definito un oggetto volante non identificato ”ottagonale” con fili appesi e nessun carico utile distinguibile, nella regione dei Grandi Laghi a ridosso del Canada, vicino ad alcuni siti militari nel Michigan, sopra il lago Huron, dopo essere stato individuato come oggetto non identificato dai radar. Lo ha rivelato il governatore del Michigan, la democratica progressista Gretchen Whitmer, dicendo di essere ”lieta di annunciare che è stato rimosso rapidamente, in modo sicuro e protetto”.

Il Pentagono ha, poi, spiegato che l’oggetto volante non identificato, che stava volando a 20.000 piedi sopra la penisola superiore del Michigan quando è stato abbattuto, aveva viaggiato vicino a siti militari statunitensi e ha rappresentato una minaccia per l’aviazione civile, oltre ad essere un potenziale strumento di sorveglianza. Si tratta del quarto oggetto volante abbattuto a febbraio da jet americani o canadesi dopo il grande pallone cinese del 4 febbraio.

Un oggetto volante non identificato era stato abbattuto sabato nel nord del Canada e venerdì un oggetto non identificato è stato abbattuto nello spazio aereo dell’Alaska da un F-22 statunitense. Lo scorso fine settimana un pallone di sorveglianza cinese è stato abbattuto dagli F-22 al largo della costa della Carolina del Sud.

Secondo il generale Glen VanHerck, comandante del Comando settentrionale degli Stati Uniti e del Norad, il Comando di difesa aerospaziale nordamericano, alcuni funzionari militari ritengono che l’oggetto abbattuto sul Lago Huron domenica sia probabilmente lo stesso oggetto volante non identificato che è stato avvistato sabato sopra il Montana e che ha causato la breve chiusura dello spazio aereo sabato sera.