Bye bye Pregliasco, il virologo non è stato eletto. Questi i nomi del consiglio della Lombardia (22 seggi a FdI)

Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario IRCCS Ospedale Galeazzi, non entra in consiglio regionale. Si era candidato in Lombardia con Patto Civico a sostegno di Pierfrancesco Majorino. Per il virologo ed esperto del Covid lo spoglio delle schede è stato una delusione: come riferisce YouTrend Pregliasco ha avuto solo 2005 preferenze totali. La mancata elezione si può senz’altro leggere come un ulteriore segnale della fine dell’era Covid e dei virologi-influencer.

Pregliasco flop, le zone più colpite dalla pandemia hanno scelto Fontana

Da sottolineare infine che se nelle intenzioni del centrosinistra Pregliasco doveva rappresentare l’alternativa alla gestione sanitaria del Covid da parte di Fontana, l’operazione si è rivelata un fallimento. Infatti nei comuni simbolo del Covid in Lombardia (e non solo), quelli dove si è manifestato il primo caso a livello nazionale di Coronavirus (Codogno, febbraio 2020) e quelli finiti al centro della polemica relativa al mancato allargamento della zona rossa dal Lodigiano alla Bergamasca (Nembro e Alzano Lombardo) prima del lockdown generale di marzo 2020, gli elettori hanno premiato il governatore uscente.

Così sono ripartiti gli 80 seggi in consiglio regionale

Questa la ripartizione degli 80 seggi del consiglio regionale lombardo secondo quanto riporta Il Giorno. Degli 80 seggi del Consiglio regionale uno è riservato al Presidente eletto (Attilio Fontana) e un altro è assegnato al “miglior sconfitto” tra i candidati Presidente (Pierfrancesco Majorino). Gli altri 78 seggi sono così attribuiti: 22 Fratelli d’Italia, 14 Lega, 6 Forza Italia, 5 Lombardia Ideale – Fontana Presidente, 1 Noi Moderati, 17 Partito Democratico, 3 Movimento 5 Stelle, 1 Alleanza Verdi e Sinistra, 2 Patto Civico – Majorino Presidente, 3 Azione – Italia Viva, 4 Lista Moratti presidente.

Tutti gli eletti in Lombardia

Questi gli eletti: Milano 24 seggi: 6 Fratelli d’Italia (Christian Garavaglia, Marco Alparone, Franco Lucente, Vittorio Feltri, Chiara Valcepina, Matteo Forte), 2 Lega (Silvia Scurati, Riccardo Pase), 1 Forza Italia (Gianluca Comazzi), 1 Lombardia Ideale – Fontana Presidente (Carmelo Ferraro), 1 Noi Moderati (Vittorio Sgarbi), 6 PD (Paolo Romano, Carlo Borghetti, Pietro Bussolati, Alfredo Negri, Maria Rozza, Paola Bocci), 2 Movimento 5 Stelle (Nicola Di Marco, Paola Pizzighini), 1 Alleanza Verdi e Sinistra (Onorio Rosati), 2 Patto Civico – Majorino Presidente (Michela Palestra e Luca Paladini), 1 Azione – Italia Viva (Lisa Noja), 1 Lista Moratti Presidente (Manfredi Palmeri).

Bergamo 9: 3 Fratelli d’Italia (Paolo Franco, Lara Magoni, Michele Schiavi), 2 Lega (Giovanni Malanchini, Roberto Anelli), 1 Forza Italia (Jonathan Lobati), 2 PD (Davide Casati, Jacopo Scandella), 1 Moratti (Ivan Rota).

Brescia 10: 3 Fratelli d’Italia (Carlo Bravo, Barbara Mazzali, Diego Invernici), 2 Lega (Floriano Massardi, Davide Caparini), 1 Forza Italia (Simona Tironi), 2 PD (Emilio Del Bono, Miriam Cominelli), 1 Movimento 5 Stelle (Paola Pollini), 1 Azione – Italia Viva (Massimo Vizzardi).

Como 5: 1 Fratelli d’Italia (Anna Dotti), 1 Lega (Alessandro Fermi), 1 Forza Italia (Sergio Gaddi), 1 Lombardia Ideale – Fontana Presidente (Marisa Cesana), 1 PD (Angelo Orsenigo)

Cremona 3: 1 Fratelli d’Italia (Marcello Ventura), 1 Lega (Filippo Bongiovanni), 1 PD (Matteo Piloni).

Lecco 3: 1 Fratelli d’Italia (Giacomo Zamperini), 1 Lega (Mauro Piazza), 1 PD (Gianmario Fragomeli).