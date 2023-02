Bolletta del gas giù del 34%. Meloni: “Risultato raggiunto grazie alle misure del governo” (video)

“Il calo del 34,2% della bolletta del gas sul mercato tutelato per i consumi di gennaio è un’ottima notizia e un passo avanti importante che mette al riparo molte famiglie. Un risultato raggiunto grazie alle concrete misure attuate dal Governo. Proseguiamo verso questa direzione”. Così il premier Giorgia Meloni sui social.

Bolletta del gas, Meloni: “Sull’energia siamo intervenuti in maniera massiccia”

“Siamo già intervenuti in maniera massiccia” sul tema dei costi delle bollette. “La situazione è molto complessa, non ce lo possiamo nascondere, stiamo conoscendo l’inflazione, un tema che negli ultimi non abbiamo affrontato, ora è tutto un domino. Sull’energia abbiamo investito la maggioranza delle nostre risorse”. Così il premier Meloni, ieri ospite di ‘Dritto e rovescio’, in onda stasera su Rete 4 sul tema del caro energia.

Il nostro @dicedeldebbio a Palazzo Chigi con @GiorgiaMeloni Siamo in onda ora su #Rete4 e in streaming su #MediasetInfinity pic.twitter.com/VtZuWfDAzt — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) February 2, 2023

La notizia del ribasso ”rimane comunque positiva per i consumatori, che finalmente avranno una boccata di ossigeno sul fronte delle bollette del gas”, secondo la Federconsumatori. ”Ricordiamo che tale riduzione riguarda unicamente i clienti che hanno un contratto sul mercato tutelato. Vale a dire il 35% del totale. Per gli altri valgono regole diverse. In particolare che ha sottoscritto contratti a prezzo fisso continuano a pagare tariffe fuori mercato”.

La soddisfazione di Federconsumatori e Coldiretti

Il calo delle bollette fa tirare un sospiro di sollievo in più di una casa su 3 (35%) dove per contenere il caro energia, ridurre i costi e salvare i bilanci familiari è stato tagliato l’utilizzo dei fornelli a gas secondo l’indagine Coldiretti/Censis in riferimento alla discesa delle bollette del gas indicata dall’Arera, l’autorità per l’energia.

Una buona notizia in una situazione in cui ben il 55% degli italiani, secondo l’indagine Coldiretti/Censis, dichiara di ridurre anche il ricorso a termosifoni o stufe elettriche, per tenere sotto controllo la spesa per il riscaldamento.

Il calo delle bollette del gas, contribuendo alla frenata dell’inflazione, aiuta sia le famiglie che le imprese costrette a fare i conti con costi energetici fuori controllo. La spesa energetica ha infatti un doppio effetto negativo perché, sottolinea la Coldiretti, riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma aumenta anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l’agroalimentare con l’inverno.

Caro energia, le bollette del gas giù grazie alle misure del governo

“Un altro impegno mantenuto dal governo – osserva il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro – che è riuscito ad arrestare l’aumento dei costi e invertire la rotta con l’introduzione del tetto al prezzo del gas, il disaccoppiamento energetico previsto in manovra, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la sistematicità degli stoccaggi. Misure strutturali che consentono di dare respiro e fiducia a famiglie ed imprese”, conclude Ferro.