Balboni a Pd e M5S: “Disertate la commissione? Bravi, siete degli analfabeti istituzionali”

“Il Pd diserta i lavori della Commissione? Meglio che non venga, sono degli analfabeti istituzionali. Perché pretendono di chiudere la bocca a un rappresentante del popolo su valutazioni politiche”. Così Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, commentando con i cronisti la posizione dei demo e dei 5Stelle che hanno deciso di non partecipare ai lavori della prima Commissione, impegnata sul Milleproroghe.

Baldoni: Pd e 5Stelle disertano la commissione? Sono degli analfabeti istituzionali

“Si ritengono insultati? C’è il giurì d’onore“, dice il senatore di Fratelli d’Italia. “Si ritengono diffamati? C’è la magistratura. Ma confondere il dibattito e il confronto politico, per quanto aspro, con la collaborazione dovuta nelle istituzioni nell’interesse generale della nazione significa non aver capito cosa facciamo”.

“Sono loro che dovrebbero scusarsi con me”

“Sono loro – incalza il presidente della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama – che devono chiedere scusa a me. Ieri sera ci siamo lasciati in commissione con i complimenti di tutti nei miei confronti per il lavoro che ho fatto. E per i risultati che ho ottenuto anche per fare approvare i loro emendamenti”. Anche questi signori – dice rivolto ai pentastellati Stefano Patuanelli e Mariolina Castellone che nel frattempo gli passano accanto – non vengono per solidarietà al Pd, la cosa più bella. “Fino a oggi hanno visto un presidente collaborante, ora prendo atto di questo comportamento e mi comporterò di conseguenza”.