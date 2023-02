Anarchici, De Corato: “Presto la proposta di legge sul terrorismo di piazza”. La sinistra già frigna

Sono 11 gli anarchici accompagnati in questura a Milano dopo gli scontri nel corteo di solidarietà ad Alfredo Cospito. Il bilancio dello scontro di sabato è grave. Sei poliziotti del Reparto mobile sono feriti, di cui uno seriamente alla gamba. Lanci di bombe carta, schegge, botte, danni gravi a locali e automobili. “E’ l’ennesimo bollettino di guerra dopo l’ultima manifestazione anarchica, non autorizzata, che si è conclusa con la consueta follia di cui come sempre fanno le spese cittadini onesti e forze dell’ordine. Ci chiediamo per quanto dovremo restare ostaggio di soggetti senza controllo, senza alcun senso civico; sprezzanti delle leggi e costantemente proiettati alla violenza”. Lo afferma, in una nota, Valter Mazzetti, segretario generale Fsp Polizia di Stato. Mentre scriviamo sta per iniziare un’ altra manifestazione a Torino. Scandendo gli slogan ‘Fuori Alfredo dal 41 bis’, ‘il 41 bis è tortura’ e ‘fuoco ai Cpr’ gli anarchici dal primo pomeriggio in presidio in piazza Cln, in centro a Torino, si sono mossi in corteo diretti al Centro per il rimpatrio torinese. Alla manifestazione stanno partecipando circa 300 persone.

Anarchici, il sindacato di Polizia: “E’ terrorismo di piazza”

“Ci chiediamo – prosegue Mazzetti – cosa dovrà accadere perché si prenda la decisione di contrastare con fermezza adeguata fenomeni di proteste subdole e selvagge. Che rappresentano una vera e propria forma di terrorismo. ‘Terrorismo di piazza’, come Fsp lo definisce da anni; chiedendo che si delinei un’apposita fattispecie che lo preveda e lo punisca severamente, e soprattutto che ci fornisca strumenti adeguati per intercettare eventi del genere, impedendoli prima della prossima guerriglia”.

Anarchici, De Corato: “Raccolgo l’appello del sindacato della Polizia di Stato”

“Raccolgo l’appello del sindacato della Fsp Polizia di Stato. E sono pronto a presentare in Parlamento una proposta di legge per l’introduzione del reato di ‘terrorismo di piazza’ all’interno del codice penale. Quello che proporrò è, da un lato l’introduzione di due norme – gli articoli 613 quater e quinquies del Codice penale –. Che prevedono l’inasprimento delle pene per chiunque provochi incidenti nelle manifestazioni; e anche la punibilità di chi istiga alla violenza. E, dall’altro, proporrò che si consenta l’arresto differito, quando non sia possibile procedere in flagranza, anche grazie alla prova video o fotografica”. Sono le parole del deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, già assessore alla sicurezza a Milano, uno che al tema ha dedicato il suo impegno politico da sempre. Sarà lui, promette, a farsi portavoce, in Parlamento, delle richieste delle forze dell’ordine.

De Corato: “Proporrò il reato di terrorismo di piazza in Parlamento”

“Questa proposta di legge tenderà a contrastare, come chiedono le stesse Forze dell’Ordine, con fermezza adeguata, proteste come quelle di ieri sera tese a produrre danni reali agli uomini e alle donne delle FF.OO. che diventano una vera e propria forma di terrorismo, come nel caso di Milano con il ferimento di un agente per ustioni dovute allo scoppio di una bomba carta, oltre al danneggiamento di esercizi commerciali, auto incendiate e violenze di vario genere da parte di questi teppisti anarchici, supportati da antagonisti, no-global, centri sociali e in generale da tutta la Sinistra milanese e italiana”, conclude.

Grazie alle forze dell’ordine a Milano si è evitato il peggio

“È solo grazie alla professionalità dei poliziotti se il corteo degli anarchici che si è tenuto a Milano non è sfociato e degenerato in una vera e propria tragedia”. Lo sottolinea in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “I momenti di tensione infatti sono stati moltissimi: i nostri colleghi hanno dovuto far fronte a numerose sassaiole, lanci di bombe carta e di bottiglie, e sette di loro sono rimasti feriti; tuttavia sono comunque riusciti a mantenere un altissimo profilo, un grande equilibrio e una grande professionalità. Complimenti, dunque, alla Questura di Milano che ha predisposto il servizio e ai poliziotti dei Reparti Mobili. Auspichiamo ora che tutte le forze politiche condannino trasversalmente e senza alcun tentennamento questi movimenti che scendono in piazza con l’unico intento di cercare lo scontro con le Forze dell’Ordine”.

L’estrema sinistra già piagnucola

Piagnucola l’ultrasinistra: “Il partito di Giorgia Meloni coglie l’occasione di una manifestazione di 400 anarchici per annunciare in Parlamento una proposta di legge che, guarda un po’, introduce un nuovo reato, quello di ‘terrorismo di piazza’. Lo applicheranno anche alle violenze degli ultras?”. Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella.