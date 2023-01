Zaniolo, segnali di addio. La frattura sembra insanabile: l’attaccante ai margini della Roma

Sono ore turbolente quelle di Nicolò Zaniolo, al centro di una contestazione sempre più dura della tifoseria della Roma dopo la sua richiesta di cessione a gennaio. A Trigoria è apparso un altro messaggio all’indirizzo del calciatore classe 1999: «Via uomini di poco conto, codardi e approfittatori… Sostegno incondizionato solo per chi rispetta i nostri colori», è il testo dello striscione firmato “Roma”, il gruppo che occupa la parte bassa della Curva Sud. Ma la rabbia di alcuni pseudo tifosi nella notte è andata oltre, arrivando a sfiorare anche l’abitazione del giocatore e i social dei suoi cari. La sorella, sul suo profilo Instagram ha denunciato una scritta offensiva all’indirizzo della madre, Francesca Costa, che a sua volta non ha nascosto l’indignazione. «Non servono parole, solo tanta pena per voi», ha scritto invece la ragazza, che ha mostrato anche un augurio di morte ricevuto sul suo profilo. Zaniolo ha rifiutato l’unica offerta arrivata ai giallorossi, quella del Bournemouth, e per ora è ai margini della rosa e avrebbe raggiunto la famiglia a La Spezia. «Se in famiglia non si sta bene, bisogna andare via», ha detto Mourinho. Il calciatore intanto oggi non si è presentato all’allenamento.

Zaniolo ai margini della Roma

Si cerca una decisione di comune accordo con la società per permettere al ragazzo di riflettere in tranquillità in queste ultime ore di mercato. Una soluzione last minute, ma la sensazione è che alla fine ad avere ragione sarà lo Special One che dopo la partita col Napoli si è nuovamente detto certo della permanenza del calciatore. L’attaccante rischia di vivere sei mesi ai margini del progetto, un periodo lunghissimo per un 23enne che ha perso già un anno e mezzo di carriera per infortunio. La frattura sembra insanabile e l’umore della piazza si sentirà mercoledì quando la Roma, dopo due partite esterne, sarà attesa dalla bolgia dell’Olimpico (sold out vicino) per il quarto di finale di Coppa Italia contro la Cremonese. Non ci sarà Leonardo Spinazzola, costretto a fermarsi per una lesione di primo grado al flessore della coscia destra. L’esterno al “Maradona” era tornato a giocare da titolare a tre mesi dall’ultima volta, ma la sua partita è durata solamente 45′. Da valutare Abraham e Matic, mentre anche Karsdorp al momento è ai box per un lieve problema fisico. Contro i grigiorossi potrebbe essere convocato per la prima volta il difensore Diego Llorente, sbarcato alle 17.30 a Fiumicino, dopo la chiusura col Leeds per l’operazione in prestito.