Ucraina, Zelensky: «L’aggressione russa si può fermare solo con armi adeguate»

«Abbiamo resistito a un altro enorme attacco missilistico da parte dei terroristi. Un attacco che conferma pienamente tutto quello di cui abbiamo parlato con i nostri partner». Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video postato sui social. «Questa aggressione russa – aggiunge – può e deve essere fermata solo con armi adeguate. Lo stato terrorista non capirà altro. Armi sul campo di battaglia, armi che proteggono i nostri cieli. Nuove sanzioni contro la Russia, cioè armi politiche ed economiche. Bisogna lavorare ancora per istituire un tribunale per giudicare i crimini dell’aggressione russa contro l’Ucraina». (ITALPRESS).