Ucraina, l’Ungheria: non siamo in guerra con nessuno. Orban pone il veto sulle sanzioni Ue

Il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, ha anticipato che porrà il veto a sanzioni dell’Unione europea contro il settore del nucleare russo e ha anche precisato che l’invio di carri armati, da parte dei Paesi Occidentali, implica la loro “partecipazione diretta” alla guerra.

Kiev sta esercitando pressioni sugli alleati per l’introduzione di sanzioni contro Rosatom, l’agenzia per l’energia nucleare russa coinvolta nello sforzo di riarmo russo.

Orban ha anche indicato la guerra come la ragione dell’aumento dell’inflazione.

“Per noi l’Ungheria viene prima di tutto, per questo non siamo in guerra con nessuno. E’ interesse del Paese è rimanere fuori dalla guerra. Non bisogna internazionalizzarla. Il nostro governo sta adottando misure per impedire che l’Ungheria sia coinvolta nella guerra”, ha dichiarato Orban.

Il Consiglio Ue ha prorogato per sei mesi, fino al 31 luglio 2023, le sanzioni con misure restrittive riguardanti settori specifici dell’economia russa.

Introdotte per la prima volta nel 2014 in risposta alle azioni della Russia che destabilizzavano la situazione in Ucraina, le sanzioni sono state ampliate dal febbraio 2022, dopo l’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina.

Oggi le sanzioni consistono in un ampio spettro di misure settoriali, comprese le restrizioni al commercio, alla finanza, alla tecnologia e ai beni dual use, all’industria, ai trasporti e ai beni di lusso.

Riguardano anche il divieto di importazione o trasferimento di petrolio greggio trasportato via mare e di alcuni prodotti petroliferi dalla Russia all’Ue, la rimozione dal sistema di messaggistica Swift di diverse banche russe e la sospensione delle attività di trasmissione e delle licenze di diverse emittenti sostenute dal Cremlino .

Intanto il collegio dei commissari europei si appresta ad incontrare, il prossimo 2 febbraio, il governo ucraino a Kiev.

Ursula von der Leyen e diversi membri del collegio, tra cui i vicepresidenti Valdis Dombrovskis, Margrethe Vestager, Margaritis Schinas e il commissario Paolo Gentiloni avranno incontri bilaterali con membri del governo ucraino.