Tragedia a Genova, guardia giurata spara e uccide la compagna e poi si toglie la vita

La guardia giurata – ricostruisce il Tgcom24- avrebbe usato la pistola in dotazione per uccidere la donna e poi togliersi la vita. I corpi dei due fidanzati sono stati trovati nell’abitazione in cui vivevano. A dare l’allarme è stata la sorella della guardia giurata che non aveva notizie del fratello dalla sera precedente. Recatasi a casa della cognata ha trovato i due corpi. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, i due fidanzati avevano spesso scontri e litigi e sembra che stessero per lasciarsi. Non risulta però al momento che ci fossero precedenti per denunce o segnalazioni. L’omicidio suicidio potrebbe essere avvenuto martedì sera, l’ipotesi è al vaglio degli investigatori della mobile.

Omicidio-suicidio a Genova: la possibile ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’uomo avrebbe ucciso la donna a letto mentre dormiva e poi si sarebbe ucciso con l’arma. A far scoprire i corpi è stata una telefonata dei vicini di casa che segnalalavano di aver udito spari dall’abitazione dell’interno 9, nel condominio al civico 22 di via Anfossi. I primi ad intervenire sul posto sono stati i militi della Genova Soccorso. Il primo soccorritore, Salvatore Masala, ha intuito subito la gravità dei fatti e non è entrato all’interno dell’abitazione allertando subito la polizia. Sul posto anche il sostituto procuratore Francesca Rombolà e il medico legale.