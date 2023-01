Tim: Matteo Berrettini protagonista del nuovo spot della campagna “La Forza delle Connessioni”

La campagna Tim “La Forza delle Connessioni” si arricchisce di un nuovo capitolo con protagonista il tennista e orgoglio italiano Matteo Berrettini. È on air il nuovo spot che vede in campo il campione italiano allenarsi insieme al fratello Jacopo e che è dedicato alla connessione in fibra Ftth ad elevate prestazioni: la potenza e la velocità dei colpi di Berrettini rappresentano al meglio i punti di forza della Fibra Tim fino a 10 Gigabit al secondo, con il massimo della tecnologia e assistenza dedicata.

Berrettini protagonista del nuovo spot “La Forza delle Connessioni” di Tim

Con “La Forza delle connessioni” Tim vuole mettere l’accento sulle connessioni che uniscono le persone, uguali o diverse tra loro, vicine o lontanissime. Perché la connessione vera è quella che fa superare la distanza e le differenze. Per questo Tim lavora ogni giorno, per rendere le connessioni accessibili, sicure, affidabili. Accompagnato dalla hit dei Måneskin Supermodel, lo spot da 30 secondi è in onda sulle principali Tv nazionali e prevede un’importante campagna multimezzo.

Una campagna con testimonial d’eccezione

Lo spot con Berrettini si inserisce in una campagna di comunicazione del gruppo Tim, che ha visto sempre testimonial d’eccellenza. Protagonisti del primo “capitolo”, firmato dal regista premio Oscar Giuseppe Tornatore, le icone del made in Italy Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Il 21 giugno 2022 è stato rilasciato lo spot con Federica Pellegrini, campionessa del nuoto mondiale, dedicato al lancio delle attività mobili con l’offerta “Tim 5G Power”; il 4 luglio quello con Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, dedicato alla fibra di Tim – ultraveloce, sicura e affidabile – e i contenuti sportivi di TimVision, con Dazn con tutta la Serie A Tim e Infinity Plus con la Uefa Champions League; dal 7 ottobre il campione olimpico Marcell Jacobs ha dato il volto alla velocità della rete 5G e della fibra fino a 10 Giga di Tim, sicura e affidabile, oltre che agli spot dedicati alle offerte natalizie.