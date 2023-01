Sconcertante “colloquio” di lavoro in Spagna, hostess costrette a spogliarsi: “Come animali allo zoo”

Alcune hostess si sono presentate a un colloquio di lavoro in Spagna, in un hotel di Madrid, e i reclutatori, per effettuare la selezione, invece di chiedere informazioni su esperienze, lingue parlate e capacità professionali, le hanno costrette a spogliarsi, rimanendo in slip e reggiseno. Dalla Spagna arriva un caso che sta facendo il giro del mondo: quello delle giovani donne che sono rimaste in slip e reggiseno durante una selezione per la Kuwait Airways. La vicenda è stata raccontata dal quotidiano spagnolo El Diario. All’hotel Melià Barajas di Madrid i reclutatori dell’agenzia che ha convocato le candidate le avrebbero costrette a togliersi i vestiti, con la scusa di dover cercare eventuali «imperfezioni». Un fatto grave, che a distanza di tempo due mesi è stato raccontato dalle stesse aspiranti hostess, umiliate e sconcertate dai colloqui.

Hostess costrette a spogliarsi in un colloquio di lavoro

L’agenzia che aveva convocato le candidate era una società spagnola, ora finita sotto inchiesta da parte del Dipartimento del lavoro iberico. Alcune delle donne coinvolte hanno raccontato tutto: i commenti umilianti e le richieste, a dir poco sconcertanti, di togliersi i vestiti. Secondo le testimonianze delle donne – ripostate dal Tgcom- i reclutatori hanno commentato le loro “figure” con frasi del tipo: “Non ci piace il tuo sorriso” o “Hai il corpo delle montagne russe”. C’è stata una “scrematura” delle candidate e sono rimaste fuori “quelle con voglie evidenti, con nei, cicatrici, quelle con occhiali o in sovrappeso”, riporta il sito: le “prescelte” sono state fatte entrare in una stanza dove sono state “invitate” a togliersi la camicia e tirarsi su maglioni e gonne restando in mutande: tale pratica è illegale in Spagna. E non solo in terra iberica.