Sale sul bus minacciando col coltello in mano. L’autista ha un colpo di genio e salva la situazione

Giuseppe Mazzone, professione autista, salva i passeggeri da una situazione che avrebbe potuto degenerare: un uomo era salito col coltello in mano, minacciava e cantava ad alta voce, evidentemente fuori controllo. Il conducente era al volante della circolare 31h di Venezia che sarebbe partita a breve, carica di persone, dalla stazione dei treni di Mestre diretta verso l’ospedale. Il conducente ha notato trambusto, poi ha visto l’uomo con il coltello in mano e ha prevenuto gli eventi. Con una scusa ha aperto le porte e ha invitato i passeggeri a scendere. Lo apprendiamo dal Tgcom. Ecco l’escamotage trovato.

Sale sul bus minacciando col coltello: l’autista-eroe ha prontezza di spirito

“Zia sono qui, l’autobus ha dei problemi”: una frase detta velocemente al telefono con prontezza di spirito. Giuseppe Mazzone, 35 anni, è stato per cinque anni autista nell’azienda di trasporto milanese Atac prima di approdare un anno fa a Venezia in Actv. Quella frase in codice l’ha appresa durante i corsi che l’azienda pubblica dei bus lagunari insegna per permettere a ogni dipendente di intervenire in caso di emergenza. Il momento di metterla in pratica è venuto e così ha permesso alla polizia di arrivare in pochi minuti e di bloccare l’uomo. Un atteggiamento coraggioso che ha ricevuto i complimenti del sindaco di Venezia Brugnaro e del presidente della Regione Veneto Zaia.

Sale sul bus col coltello, l’autista finge un guasto e…

Ecco ricostruita la dinamica dell’intervento che ha evitato danni ai passeggeri, come capita quootidianamente in tutta Italia, su bus e treni. “Qualcuno era rimasto a bordo ma l’autista non si è dato per vinto”, ricostruiscopno i siti. “E’ ripartito lentamente, ha preso l’auricolare con noncuranza e ha comunicato l’emergenza alla control rooom”. Un dispositivo unico nel suo genere, che il Comune di Venezia ha creato all’isola del Tronchetto: e che coordina forze dell’ordine, polizia municipale e Actv. Il suo tragitto è stato pertanto sotto il controllo delle telecamere municipali. Quando il bus è arrivato vicino alla fermata, l’autista ha fatto finta che il mezzo si fosse bloccato per un guasto tecnico e ha fatto scendere tutti. Pochi minuti e davanti ai passegeri sbalorditi è comparsa una volante della polizia che ha arrestato l’uomo, ancora con il coltello in mano.