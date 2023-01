Roma, due clochard trovati morti di freddo nella notte. Il “piano” di Gualtieri è un flop

Morire di freddo, gettati su una panchina. Accade a Roma, due casi in una sola mattinata. Ritrovati poco dopo le 7: il primo senza vita in piazza di Porta Maggiore. L’uomo non è stato identificato. L’altro cadavere è di un 41enne, trovato sulla panchina di un parco in via Caterina Troiani, a Spinaceto. Non si esclude che entrambi siano morti per ipotermia a causa del freddo intenso che ha colpito la Capitale negli ultimi giorni. Su entrambi i ritrovamenti indaga la polizia.

Due clochard morti di freddo a Roma

La prima vittima trovata nel parco del Torrino Nord è stata segnalata al 112 intorno alle 7:40. Sul posto è intervenuto il personale medico e gli agenti del commissariato Spinaceto. Non presenta segni di violenza sul corpo – leggiamo su Roma Today- , i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Identificato in un 40enne, la salma della vittima è stata messa a disposizione del medico necroscopo. Resta da accertare il perché la vittima – che non risulterebbe essere un senza dimora – si trovasse nell’area verde del IX municipio. Per quanto riguarda il senzatetto trovato morto in piazza di Porta Maggiore, la polizia sta effettuando le indagini. Al momento l’uomo non è ancora stato identificato, ma dai primi accertamenti la morte è avvenuta per cause naturali.

Il piano freddo di Gualtieri, gli annunci non bastano

E’ la Stampa on line a ricordare che nel 2022 il Comune di Roma aveva aggiunto 330 posti letto per i senza tetto rispetto al primo novembre 2021. “Che hanno portato la ricettività sociale da 719 a 1.049 posti, che entro la fine dell’anno diventeranno 1.149, per aumentare a 1.252 al 31 gennaio 2023, un incremento del 74% rispetto a un anno fa” . Allora ci si chiede come mai ciò che si legge sulla carta sia smentito da notiziecome questa che ha evidenziato un dramma che la politica non riesce a prevenire. Proprio a dicembre il Campidoglio aveva presentato il piano freddo. Proprio il sindaco Gualtieri, presentando il piano lo scorso 13 dicembre, aveva sottolineato, fra le altre cose, la necessità di “adottare e coordinare appropriati interventi con particolare riguardo ai senza fissa dimora” in caso di “grande freddo”.

Roma, due clochard morti di freddo. Il “piano ” di Gualtieri fa flop

E’ evidente che intere zone della Capitale siano fuori controllo. Il sito della Stampa sembra scagionare la giunta Gualtieri. Cita la collaborazione con la struttura di S. Egidio per il cohousing, che ha sottratto alla strada 900 persone che prima non avevano un letto. Ma ora che il freddo punge va da sé che bisogna mettere in campo per i senzatetto interventi d’urgenza. Non è l’ora degli annunci. Non è la prima volta che accade ed è scandaloso che capiti nella Capitale non essere riusciti ad affrontare un fenomeno ordinario e non certo emergenziale come l’arrivo della cattiva stagione».

Era già accaduto a marzo

Era già accaduto nel marzo 2022 quando i carabinieri della stazione Roma Quirinale intervennero in via Giovanni Amendola 21, in centro, per il decesso di un uomo di età compresa tra 50 e 55 anni, probabilmente europeo, ma senza documenti. E circa 45 minuti dopo i colleghi della stazione Roma Macao intervennero in piazza della Repubblica per il decesso di un uomo dietà compresa tra 30 e 40 anni, probabilmente di etnia indiana e anche lui sprovvisto di documenti. La morte, come accertato da personale medico, sarebbe avvenuta, in entrambi i casi, per arresto cardiocircolatorio, probabilmente causato da ipotermia.