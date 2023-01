Presidenzialismo, su Repubblica il sondaggio che non lascia dubbi: “Favorevoli 7 italiani su 10”

L’ultimo sondaggio non lascia dubbi: gli italiani vogliono a stragrande maggioranza il presidenzialismo. Lo riporta oggi Repubblica citando una ricerca Demos. “Oltre due terzi dei cittadini si dicono favorevoli all’elezione diretta del Presidente. A conferma di quella domanda di presidenzialismo espressa, ormai da anni, in Italia. E praticata, da governi “personalizzati”, guidati da leader non eletti, che hanno deliberato, spesso, “per decreto”. Mettendo, quindi, in secondo piano il Parlamento”. Lo scrive Ilvo Diamanti su Repubblica, citando il XXV rapporto su Gli Italiani e lo Stato, curato da LaPolis-Università di Urbino e Demos.

Solo il 25 per cento non chiede l’elezione diretta

“Il presidenzialismo d’altra parte – prosegue il sondaggista nel suo articolo – era e resta nei programmi del centrodestra che ha vinto le elezioni. Come ha confermato Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno. La ministra competente, Maria Elisabetta Casellati, peraltro, di recente ha ribadito che il progetto verrà affrontato nelle prossime settimane attraverso un confronto parlamentare, in effetti già avviato. Questi orientamenti riflettono, dunque, una tendenza diffusa nella società. Dove la partecipazione “politica” si è ridotta, compensata e integrata dalla partecipazione “online”. Mentre si è assistito a una ripresa della partecipazione “sociale”, vincolata e scoraggiata, in precedenza, dalla paura – e dai provvedimenti – nei confronti del Covid. D’altra parte, i canali tradizionali della politica, sul territorio, si sono ormai ridimensionati. I partiti, per primi. Oltre alle organizzazioni di rappresentanza professionale”.

Il sondaggio Mattarella e il presidenzialismo implicito

Non a caso, Diamanti cita nella sua analisi il “paradosso” Mattarella: “Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è la figura istituzionale che ottiene maggior grado di consenso. Ma non di potere. Perché siamo una democrazia rappresentativa. È il paradosso di questo “presidenzialismo implicito”. Nel quale i cittadini vorrebbero eleggere direttamente il presidente della Repubblica, che, invece, è eletto dai loro rappresentanti, in Parlamento”.

Anche gli elettori di centrosinistra vogliono eleggere il presidente

Una volontà che emerge andando a leggere la tabella sul presidenzialismo, che Repubblica ha “dimenticato” di pubblicare, ma che è reperibile on line sul sito di Demos. Alla domanda sulla elezione diretta del presidente della Repubblica si dice favorevole il 69 per cento degli interpellati. Nel sondaggio sul presidenzialismo solo il 25 è contrario. Mentre il 6 per cento non si esprime. In pratica, 7 italiani su 10 sono per il presidenzialismo. Segno che anche molti elettori di Pd e 5 Stelle vogliono scegliere direttamente il capo dello Stato.