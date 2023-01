Parigi, attentato a Gare du Nord: accoltellate sei persone, fra cui un agente. Ferito il killer

Panico stamattina, attorno alle 6 e 45 fra i passeggeri dei treni e della Rer, la metropolitana regionale alla Gare du Nord di Parigi dove sei persone, tra cui un funzionario della polizia di frontiera, secondo il quotidiano francese Le Figaro, sono stata accoltellate da un uomo armato di punteruolo. Uno dei sei feriti, raggiunto da un colpo di punteruolo alla scapola, “versa ora in condizioni più gravi degli altri”.

Le forze dell’ordine, intervenute prontamente a Gare du Nord, molto affollata la mattina, hanno aperto il fuoco contro l’aggressore che è stato colpito da tre proiettili e poi neutralizzato da due poliziotti, della PAF e della Cnr, la Compagnia delle reti notturne. Gravemente ferito, al momento è ricoverato in prognosi riservata in ospedale e lotta “fra la vita e la morte” per un proiettile che lo ha raggiunto al torace.

L’agente, ferito alla schiena dall’aggressore, non era in servizio ma indossava un giubbotto antiproiettile, che lo ha salvato. Ed era armato nel quadro del dispositivo anti attentati “voyager proteger”

Su Twitter il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha parlato di “reazione efficace e coraggiosa” della polizia che ha sigillato l’area istituendo un perimetro di sicurezza ma la stazione continua a funzionare quasi normalmente anche alcuni treni sono stati bloccati e altri sono arrivati o partiti in ritardo.

La Procura di Parigi ha avviato un’inchiesta per tentato omicidio e la Procura antiterrorismo segue attentamente la situazione ma, al momento, non è coinvolta. Darmanin ha annunciato che si sarebbe recato sul posto, e lo stesso ha fatto il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo.

L’attentatore, secondo Darmanin, “non aveva documenti con sé e non è stato ancora identificato“. Il ministro non ha confermato le “voci” secondo le quali l’assalitore avrebbe gridato qualcosa al momento dell’attacco.

Fonti vicine agli investigatori precisano che la pista terroristica non è tra le ipotesi “privilegiate” dagli inquirenti aggiungendo che nessun elemento permette al momento di dire che quello perpetrato alla Gare du Nord sia un attacco di natura terroristica.

La Gare du Nord è un punto particolarmente nevralgico del traffico parigino. Da lì partono anche i treni Eurostar per Londra. E, inoltre, la RER B, in particolare, collega a Parigi sia l’aeroporto Charles de Gaulle (a nord) sia quello di Orly (a sud).