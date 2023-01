Ordigno esplosivo contro una pizzeria a Siracusa: in tre finiscono in manette

La polizia ha arrestato un 30enne, un 24enne e un 47enne ritenuti responsabili dell’attentato tramite ordigno esplosivo ai danni di una pizzeria di via Lentini, a Siracusa, avvenuto il 15 settembre scorso.

In particolare, le indagini hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica dell’attentato che vede due persone consegnare ad un terzo l’ordigno, la bottiglia contenente il liquido infiammabile e lo scooter utilizzato di li a poco per raggiungere l’esercizio commerciale preso di mira dai tre malfattori.

Collocato l’ordigno e cosparsa la saracinesca con il liquido infiammabile, l’odierno arrestato innesca la bomba artigianale provocando la deflagrazione che ha gravemente danneggiato l’ingresso del locale.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il trentenne ed il ventiquattrenne sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre al quarantasettenne, che è già detenuto nel Carcere di Cavadonna per altra causa, è stata notificata l’ordinanza di carcerazione. (ITALPRESS).