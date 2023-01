Monza, lo sconvolgente video del ragazzino spinto sotto al treno dai bulli: è salvo per miracolo

Il video è impressionante, l’esito miracoloso. Un ragazzino spinto sotto un treno dai bulli, il suo corpo inghiottito dai binari, poi la notizia: non è morto, ma si trova in ospedale con un trauma cranico e una frattura a una caviglia. E i suoi assalitori sono stato arrestati dopo aver realizzato quella assurda vendetta a carico di un coetaneo nella stazione di Seregno, vicino Monza. A distanza di qualche giorno dai fatti, è stato diffuso il video della Polizia di Stato in cui si vedono alcuni ragazzi in piedi accanto ai binari, uno di loro spinge l’altro verso il treno che proprio in quel momento sta passando. Gli aggressori, due minorenni, di 14 e 15 anni, poi finiti nel carcere minorile di Torino, probabilmente volevano rubare la felpa al loro coetaneo e sono stati arrestati per tentato omicidio e tentata rapina.

Il ragazzino spinto sotto al treno: ecco perché si è salvato

Ma come ha fatto a salvarsi il ragazzino spinto sotto al treno? A vedere le immagini, sembra impossibile, in realtà il ragazzo è caduto e trovato riparo nello spazio ristrettissimo tra la banchina e il convoglio che passava. L’ipotesi degli inquirenti della Questura di Monza è che si sia trattato di una vera e propria spedizione punitiva. La vittima era in compagnia di un amico coetaneo, quando è stata raggiunta da un gruppo di ragazzi che lo hanno preso di mira. Il gruppo avrebbe voluto punire il ragazzo perché aveva rivolto delle attenzioni a una ragazza. Quando si trovano già sul binario 1, i ragazzi colpiscono il 15enne e provano a rubargli la felpa di marca che indossava. Poi la spinta.

Il video diffuso dalla Polizia (immagini forti, non adatte a un pubblico sensibile)