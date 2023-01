Malore negli spogliatoi: è morto Vito Chimenti, bomber pugliese. Lo storico gol alla Juventus (video)

Vito Chimenti, ex giocatore di serie A, B e C con 13 gol nella massima serie e attuale allenatore della squadra giovanile del Pomarico, in provincia di Matera, è morto negli spogliatoi prima della partita di Eccellenza lucana contro la Real Senise. himenti è stato immediatamente soccorso ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani.

Diventato popolare a livello nazionale per la sua «bicicletta» con cui riusciva a saltare gli avversari che provavano a fermare la sua corsa verso la porta avversaria, Chimenti era nato a Bari nel 1953: ha giocato in Serie A, B e C con Pistoiese, Catanzaro, Palermo (29 reti in due stagioni), Taranto, Salernitana e Lecco. Diventato allenatore, ha fatto parte dello staff tecnico di Salernitana, Foggia, Messina, Matera, Lanciano, Rimini e Virtus Casarano.

Vito Chimenti e la finale di Coppa Italia persa contro la Juventus

Vito Chimenti è stato uno dei protagonisti della storica finale di Coppa Italia del 1979: all’epoca centravanti di quel Palermo che mise in difficoltà la Juventus, con un gol a inizio partita, poi vinta dai bianconeri.

“È una partita che non posso dimenticare, bellissima, che poteva finire in gloria. Noi giocavamo in Serie B e avevamo eliminato squadre di grosso calibro come Lazio e Napoli, mentre la Juve aveva nella coppa l’ultima possibilità per andare in Europa. Giocammo al San Paolo di Napoli e feci gol dopo appena un minuto. Poi mi feci male per colpa di un calcione di Cabrini che mi fece gonfiare il ginocchio. Così alla fine del primo tempo dovetti uscire. Alla fine la mia rete non bastò perché a pochi minuti dalla fine arrivò la beffa del pareggio e poi il 2-1 ai supplementari. Mi dispiace molto non aver vinto quella coppa, perché meritavamo noi”, aveva raccontato qualche tempo fa a Tuttojuve.com.