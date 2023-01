Madonna protagonista della copertina del primo Icon Issue europeo di “Vanity Fair”

La Regina del pop di nuovo protagonista. Madonna è la star della copertina del primo Icon Issue europeo di “Vanity Fair”. Pioniera, diva e popstar, si è dedicata al progetto, realizzato dai fotografi Luigi & Iango, esprimendo i valori che ha promosso in tutto il suo percorso artistico e iconografico. L’artista di “Like a Virgin” continua a macinare successi, la sua popolarità non perde un colpo.

Madonna, Vanity Fair “celebra” una grande artista

Una carriera che non ha eguali. Fu nel 1996 che Madonna ottenne la sua consacrazione anche come attrice, interpretando il ruolo di Evita Perón nel film di Alan Parker “Evita” basato sul musical di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. Madonna ebbe critiche unanimemente molto positive e si aggiudicò un Golden Globe come migliore attrice in un film commedia o musicale. Della colonna sonoravengono pubblicate due edizioni. La prima includeva una selezione delle canzoni del film mentre la seconda in due CD includeva tutte le canzoni eseguite. Musicalmente storici restano i singoli Don’t Cry for Me Argentina e You Must Love Me, canzone scritta da Tim Rice e Andrew Lloyd Webber appositamente per il film e che vince il premio Oscar per la migliore canzone.

Uno shooting di due giorni

Madonna ha partecipato a uno shooting di due giorni insieme a più di 80 talenti, indossando, tra gli altri, abiti di John Galliano per Maison Margiela, Gucci, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier, sotto la direzione di B. Åkerlund, stylist svedese basata a Los Angeles e fashion director del servizio. Il risultato è un portfolio straordinario, che include cortometraggi e video per i social media e per i canali digitali di “Vanity Fair”.

L’intervista su femminismo, sessualità e religione

Madonna ha rilasciato a “Vanity Fair” un’intervista esclusiva in cui parla di femminismo, sessualità, religione e diversità, sottolineando le sue continue battaglie contro il patriarcato e riconoscendo il prezzo che ha dovuto pagare negli anni per difendere le sue convinzioni. Il racconto della sua educazione in una famiglia cattolica, del suo attuale approccio spirituale, più mistico che dogmatico, dell’importanza della sua vita familiare e del vedere i suoi figli crescere esprimendo il loro talento e la loro creatività, delineano uno straordinario ritratto del lato più intimo dell’icona pop.