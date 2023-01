Lazio, confronto a tre venerdì su Sky tg24. Rocca vento in poppa nei sondaggi (video)

Nuovo confronto televisivo tra gli sfidanti alla presidenza della Regione Lazio in vista dell’appuntamento con le urne del 12 e 13 febbraio che, con tutta probabilità, metterà definitivamente fine alla fallimentare ‘era Zingaretti’. Dopo il faccia a faccia di domenica a Mezz’ora in più, ospiti di Lucia Annunziata, questa volta il duello si trasferisce su Sky Tg24 venerdì 3 febbraio (in diretta alle 20,30 dagli studi di Roma).

Lazio, venerdì su Sky nuovo duello tra i candidati

Il canale all news ospiterà il faccia a faccia tra Francesco Rocca, candidato del centrodestra che si presenta al voto compatto, Alessio D’Amato, candidato del Pd e la “terza incomoda” , Donatella Bianchi, sotto le insegne dei 5Stelle. Il duello rigidamente guidato dalle regole della par condicio sarà focalizzato unicamente sui contenuti. Ordine di posizionamento definito per sorteggio, risposte scandite da un countdown, possibilità di replica per tutti, domande incrociate fra i candidati. E un appello finale.

Rocca sbaraglia gli avversari e supera il 40%

Rocca, già presidente della Croce Rossa italiana e internazionale, una lunga esperienza sul terreno sociale e del volontariato, si confronterà con i competitor della sinistra. Che arrivano al voto sfiancati e divisi. Fino all’ultimo il Nazareno ha sperato in un’alleanza elettorale con Giuseppe Conte. Che, invece, come ‘promesso’ ai suoi ha scelto di andare in solitaria con la giornalista Rai per rosicchiare consensi al partito di Letta in debito d’ossigeno. Una divisione che si preannuncia fatale come per le politiche del 25 settembre.

Campagna elettorale on the road per il candidato del centrodestra

Vento in poppa per Rocca, globetrotter tra i quartieri della capitale e i 120 comuni della provincia, che tutti i sondaggi accreditano tra il 40 e il 45 per cento con un distacco insuperabile dagli altri due candidati. L’ex assessore alla Sanità della giunta Zingaretti supera di poco il 30 per cento mentre la Bianchi oscilla tra il 20 e il 22. Domenica 5 febbraio l’evento atteso a Roma alla presenza dei tre leader del centrodestra, Meloni, Salvini e Berlusconi.

Sanità, tutti i fallimenti dell’assessore D’Amato

Sanità, ambiente, infrastrutture, viabilità sono i temi al centro della campagna elettorale on the road del candidato di centrodestra. In questi giorni di incontri e chilometri macinati Rocca ha smontato pezzo per pezzo le presunte doti dimostrate da D’Amato, l’assessore dell’emergenza covid. “Il lavoro collettivo di migliaia di persone, medici ed infermieri durante la pandemia, ha evidenziato le falle di un sistema che durante il covid ha funzionato anche perché può contare su tanti policlinici. E perché per le vaccinazioni ha impiegato hub che non erano in gran parte ospedalieri”.

Assessorato alla Cultura, viabilità e sbocco al mare

Rocca ha le idee chiare e non nasconde le enormi criticità della sanità del Lazio. “Va modernizzata visto che, nei pronto soccorso, si continuano ad impiegare gli obsoleti fax”. Modernizzazione indispensabile – continua Rocca – anche per consentire “di sapere quanti e dove siano i posti letto disponibili, tra pubblico e privato”. E ancora il ripristino dell’Assessorato alla Cultura, altro cavallo di battaglia del candidato di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, la viabilità per mettere in rete l’hinterland con la Capitale, lo ‘sbocco al mare’ con Ostia mare di Roma.