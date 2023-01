Jeremy Renner è grave dopo un incidente in Nevada: l’attore degli Avengers travolto dalla neve

La star degli Avengers, Jeremy Renner, due volte candidato al premio Oscar, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni per le gravi ferite riportate dopo un incidente sulla neve. L’attore, 51 anni, noto per interpretare il ruolo di Occhio di Falco, nella squadra di supereroi della Marvel, si sarebbe infortunato mentre stava spazzando la neve.

Lo riferisce la Bbc spiegando che un portavoce della star ha detto a Deadline che il 51enne attore ha avuto un grave incidente nella sua casa vicino a Reno, in Nevada.

Il portavoce, che non ha specificato l’entità delle lesioni subite dalla star, ha aggiunto che Renner in ospedale sta “ricevendo cure eccellenti” e che le autorità della contea di Washoe sta esaminando le circostanze dell’incidente. La tempesta di neve che ha colpito gli Stati Uniti ha provocato la morte di oltre 60 persone in tutti gli Usa. Una calamità naturale che ha provocato anche interruzioni di corrente e la cancellazione di migliaia di voli.

Jeremy Renner vanta due nomination agli Oscar

Jeremy Renner non è noto solo per aver interpretato Occhio di Falco, un componente della squadra di supereroi Avengers della Marvel. Ha anche recitato in film come ‘The Hurt Locker’ – per il quale ha ricevuto una nomination all’Oscar come miglior attore – ‘American Hustle’ e ‘Mission Impossible – Ghost Protocol’. Renner ha ricevuto la nomination all’Oscar anche come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in ‘The Town’.

Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, Renner possiede una proprietà vicino al monte Rose-Ski Tahoe. Un’area vicino a Reno, Nevada, che ha subito gli effetti delle tempeste di neve delle scorse settimane. Di recente ha postato sui social media delle condizioni meteorologiche avverse nella zona del lago Tahoe, che confina con la California e il Nevada ed è una località sciistica molto conosciuta. Il 13 dicembre scorso, Renner ha twittato una foto di un’auto sepolta dalla neve con la didascalia “La nevicata del lago Tahoe non e’ uno scherzo”.