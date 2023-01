Attentato alla sinagoga a Gerusalemme: almeno 8 morti e decine di feriti, ucciso l’assalitore (video)

Nell’attacco di questa sera a Gerusalemme cinque persone sono state uccise. Lo riferiscono fonti mediche e della polizia, citate da Times of Israel. Il presunto assalitore è stato ucciso, dice la polizia. Secondo Jerusalem Post e Ynet, vi sono dieci feriti.

Six people were killed in the terror attack in Jerusalem. The terrorist got off a car, entered a synagogue with a gun and after he was done shooting he escaped with the car. pic.twitter.com/WvxaDI2NQ0

— Pegida Canada (@PegidaCanada) January 27, 2023