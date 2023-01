Granata inesplosa rimossa dal corpo di un soldato ucraino. I medici: “Poteva saltare in aria…”

Un’operazione per estrarre una granata non esplosa dal corpo di un soldato dell’Ucraina. Anton Gerashenko, consulente del ministero dell’Interno di Kiev, sui social pubblica la foto che documenta l’intervento eseguito dal chirurgo militare Andrii Verba. L’operazione, per estrarre la granata dal torace del militare, è stata effettuata alla presenza di due militari del genio, che in sala operatoria hanno guidato i medici per evitare che l’ordigno esplodesse. L’operazione, secondo più voci, “finirà negli annali della medicina”. “I medici militari hanno effettuato un’operazione per rimuovere una granata Vog, che non è esplosa, dal corpo del soldato”, ha scritto in un post su Facebook. Anton Gerashchenko, consigliere ministeriale per gli affari interni dell’Ucraina, ha affermato che una squadra di genieri ha neutralizzato la granata e ha aggiunto che la procedura chirurgica finirà “nei libri di testo di medicina“.

La granata estratta dal corpo del soldato ucraino poteva esplodere

L’operazione è stata eseguita senza utilizzare l’elettrocoagulazione, un metodo comune per controllare il sanguinamento durante l’intervento chirurgico, perché “la granata poteva esplodere in qualsiasi momento”, ha spiegato Maliar. Un’immagine mostra il chirurgo che tiene in mano l’esplosivo dopo l’intervento. “La parte inesplosa della granata è stata prelevata da sotto il cuore. La granata non è saltata in aria, ma è rimasta esplosiva”, ha scritto in un aggiornamento di Telegram Gerashchenko.

Citando Yevgenia Slivko, consulente per le comunicazioni del comandante delle forze mediche dell’esercito ucraino, Gerashchenko ha affermato che si ritiene che il paziente avesse circa 28 anni. “Non ci sono mai state operazioni del genere nella pratica dei nostri medici. Simile è stato durante la guerra in Afghanistan. Riguardo all’attuale paziente posso dire che è nato nel 1994, ora viene mandato in riabilitazione, le sue condizioni sono stabili. Penso che questo caso finirà negli annali della medicina”.

La controffensiva degli ucraini a Soledar

Intanto, sul fronte della guerra, le forze ucraine stanno cercando di contrattaccare a Soledar, la cittadina del Donetsk teatro da giorni di feroci combattimenti con i miliziani russi della Wagner. Lo ha scritto su Telegram le 46ma Brigata aeromobile, rivendicando che “dopo diversi giorni di ritirata, oggi abbiamo fatto anche una piccola avanzata: la stazione ferroviaria è nostra, la miniera è nostra, siamo in attesa di supporto, Soledar è Ucraina”.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, oggi ha tenuto una riunione con i vertici dell’esercito durante la quale, ha spiegato, “particolare attenzione è stata prestata alle battaglie di Bakhmut e Soledar. Sottolineo che le unità a difesa di queste città riceveranno munizioni e tutto il necessario tempestivamente e senza interruzioni”. Inoltre, ha aggiunto Zelensky su Telegram, “abbiamo discusso del rafforzamento delle forze armate dell’Ucraina con equipaggiamenti e armi provenienti dai partner”.