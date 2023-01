Germania, le donne hanno guadagnato il 18% in meno all’ora rispetto agli uomini

Nel 2022, le donne in Germania hanno guadagnato in media il 18% in meno all’ora rispetto agli uomini. Come riportato dall’Ufficio Federale di Statistica (Destatis), le donne hanno percepito una retribuzione oraria lorda di 20,05 euro in media, 4,31 euro in meno rispetto agli uomini (24,36 euro). In un confronto a lungo termine, il divario retributivo di genere non corretto è diminuito: all’inizio della misurazione, nel 2006, il divario retributivo di genere era ancora del 23%. Come in precedenza, il divario retributivo di genere non aggiustato nella Germania orientale è significativamente inferiore a quello della Germania occidentale: nel 2022, era del 7% nella Germania orientale e del 19% nella Germania occidentale (2006: Germania orientale: 6%, Germania occidentale: 24%).

Germania, Pil in calo

Il prodotto interno lordo è diminuito dello 0,2% nel quarto trimestre del 2022 rispetto al terzo trimestre del 2022; corretto per gli effetti di prezzo, stagionali e di calendario. Dopo la buona tenuta dell’economia tedesca nonostante le condizioni difficili dei primi tre trimestri, la produzione economica è leggermente diminuita nel quarto trimestre del 2022. In particolare, la spesa per i consumi privati corretta per i prezzi, le stagioni e il calendario, che ha sostenuto l’economia tedesca fino ad oggi, è stata inferiore rispetto al trimestre precedente. Come riporta l’Ufficio Federale di Statistica (Destatis), il Pil corretto per i prezzi è cresciuto dell’1,8% nel 2022. Al netto degli effetti dei prezzi e del calendario, la crescita economica è stata dell’1,9%. Il risultato iniziale è stato quindi rivisto al ribasso di 0,1 punti percentuali.(ITALPRESS).