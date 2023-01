E’ morto il famoso fotografo George Zimbel. Suo lo scatto iconico di Marilyn con la gonna al vento

E’ morto all’età di 93 anni il fotografo George Zimbel, autore degli iconici scatti che mostrano Marilyn Monroe con la gonna alzata dal vento creato dal passaggio della metropolitana, scoprendole le gambe. Scatti realizzati nel 1954 durante le riprese del film “Quando la moglie è in vacanza”. Nonostante siano alcune delle immagini più famose della Monroe, Zimbel vi prestò attenzione molto più tardi, producendo stampe solo a partire dal 1976.

Attorno a circa 2.000 persone accorse per ammirare dal vivo l’attrice più sexy del momento, la scena fu girata in pubblico e la folla coprì l’intero audio in presa diretta, costringendo Wilder a ripeterla in studio. Nell’occasione, fu scattata la foto che la Fox utilizzò per la campagna pubblicitaria, diventando una delle immagini più popolari del cinema statunitense. Il marito Joe Di Maggio non ne fu felice. Ne seguì una lite furiosa e il giorno dopo l’attrice si presentò a lavoro con dei lividi. Il marito chiese e ottenne il divorzio, adducendo danni psicologici derivanti dall’insostenibile situazione di doverla vedere sul set in atteggiamenti intimi con altri uomini. La fine della relazione fu un colpo durissimo per entrambi. L’immagine ha ispirato anche una statua che si trova a Palm Springs, in California.

Il fotografo statunitense naturalizzato canadese è morto nella sua casa di Montréal. La maggior parte del suo lavoro come fotografo si è concentrata su interessi diversi dalle celebrità, anche se ne ha fotografate molte negli anni Cinquanta e Sessanta: tra di loro John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy, Harry Truman, la regina Elisabetta II e Pierre Elliott Trudeau.