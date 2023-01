Doppio cognome? No, grazie: 9 italiani su 10 scelgono ancora quello paterno. Ecco perché

Il doppio cognome non piace agli italiani. Per tradizione e per comodità nove italiani su dieci continuano a scegliere il nome paterno. Anche perché la sentenza della Corte Costituzionale dell’aprile 2022 ha prodotto un’infinità di problemi pratici che non aiutano la strada della scelta ‘alternativa’ (il cognome della mamma accanto a quello del papà).

Il principio giuridico non fa una piega: entrambi i genitori hanno pari diritti nelle scelte che riguardano i figli. A cominciare dal nome del bimbo. Ma a questo punto cominciano i problemi tecnici e le anomalie: nel caso di un fratellino maggiore che abbia il cognome paterno e il minore che abbia quello della mamma che succede? Vanno a scuola insieme con cognomi diversi, come se non fossero fratelli? Oppure nel caso di cognomi doppi di entrambi i genitori il bimbo finirebbe per avere una firma quadrupla.

I notai spiegano tutti i problemi tecnici

I numeri parlano chiaro: a quasi un anno dalla sentenza la stragrande maggioranza dei nuovi nati continua ad avere il cognome del papà. E non si tratta di “il ritorno del patriarcato” e men che meno di “sudditanza della donna”. La scelta è soprattutto di carattere pratico. Anche i notai lo spiegano. Uno studio del Consiglio nazionale del notariato indica la parola “rischi” vicina ai termini “identità” e “figli”. I problemi giuridici sono molti: se i genitori non si mettono d’accordo può nascere un contenzioso che può portare a un ritardo nella stesura dei documenti e a disservizi ben più gravi.

Le lacune della decisione della Consulta

Ma non basta, stando alla decisione della Consulta, l’intesa non dev’essere solo su quale cognome dare ma pure sull’ordine di assegnazione. Poi c’è lo spettro, continuano i notai, di ritrovarsi in futuro (magari tra due o tre generazioni) con un appello talmente articolato che anche la funzione identitaria del cognome si trova a rischio. Per questo, forse, negli ultimi mesi il 99% delle neo-madri non si è opposto alla tradizione del cognome paterno. Anche perché se “mater sempre certa”, per il pater così non è. In fondo acquisire il solo cognome del babbo certifica ufficialmente il rapporto di filiazione padre-figlio.