Cospito trasferito al carcere Opera di Milano. Violenza anarchica, Meloni: lo Stato non si farà intimidire

L’anarchico Alfredo Cospito sarà trasferito dal carcere di Sassari a quello di Opera a Milano. Lo si apprende dal difensore Flavio Rossi Albertini. Nella nuova struttura, Cospito continuerà a essere sottoposto al carcere duro previsto dal regime del 41 bis. Lo spostamento si sarebbe resto comunque necessario per motivi medici, sul sollecitazione della dottoressa che lo ha in cura. Il carcere di Opera a Milano dove sarà trasferito Cospito è dotato di un padiglione Sai, Servizio assistenza intensificata.

“Credo che lo Stato non debba farsi intimidire da chi pensa di minacciare i suoi funzionari”, ha ribadito il premier Giorgia Meloni a margine della presentazione del progetto ‘Polis’ di Poste italiane. Una posizione già sottolineata nei giorni scorsi.

Cinque auto aziendali della Telecom in fiamme a Roma

Cinque auto aziendali, parcheggiate a distanza una dall’altra, sono state incendiate da ignoti che sono riusciti a introdursi all’interno del parcheggio esterno della sede della Telecom Italia, in via val di Lanzo 139, a Montesacro. Su una cabina elettrica è stata poi scritta con una bomboletta di vernice nera la “A” di anarchia e “No 41 Bis”, mentre all’esterno del muro di cinta del parcheggio è comparsa la scritta “Black block”.

A Milano un’auto della polizia locale è stata bruciata in viale Tibaldi e alcune molotov (3 o 4, secondo quanto risulta all’Adnkronos) sono state trovate in un parco non lontano. Potrebbe trattarsi di due azioni, probabilmente, legate al mondo anarchico.